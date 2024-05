Fenêtre en bois

La ligne traditionnelle



ATLANTEM COCOON vous propose de redécouvrir la fameuse menuiserie mouton et gueule de loup. Alliance parfaite de la tradition et des techniques d'isolation modernes, cette menuiserie vous apportera confort et esthétisme préservé.



La ligne contemporaine



Apportez à votre habitation un caractère unique et chaleureux grâce à ce nouveau design épuré ! Toutes les caractéristiques et spécificités du bois sont conservées, seul le style évolue pour donner un nouveau look à votre pièce.



À l'intérieur, l'ouvrant offre des lignes modernes. Côté extérieur, le jet d'eau est filant. Les poignées sont harmonieusement centrées sur le battement central, la parclose est élégante... Autant de détails qui déterminent l’esthétique de votre fenêtre.



L’esthétique associée au confort



Fabriquées sans imposte, ATLANTEM peut concevoir et produire des menuiseries atteignant jusqu’à 3 m de hauteur, qui permettent d’assurer une parfaite rénovation en préservant l’esthétique originelle de l’architecture.

Labels & Certifications (détail) :