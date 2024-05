RÉVOLUTION Le bloc baie intérieur



Esthétique

En rénovation, le croquage du coffre apporte une finition parfaite à l’intérieur. Ce procédé permet l’alignement du coffre avec les ailes de finition de la menuiserie, sans ajout de cornières. Ce coffre est disponible en deux tailles 190 ou 220 mm. Il est visible et dépasse à l’intérieur de la pièce.



Performance et confort

L’une des meilleures performances thermiques du marché avec un Uc de 1 W/(m2 .K) et une perméabilité à l’air classe 4 toutes manœuvres. Ses performances acoustiques sont également remarquables avec en standard 47 dB* et pouvant atteindre 51 dB. Elles sont obtenues grâce à des joues équipées de joints et des complexes isolants. Toutes les manœuvres sont disponibles sur ce coffre



FURTIF Le bloc baie 1/2 linteau



Esthétique

Ce coffre ne se voit ni de l’intérieur, ni de l’extérieur. La couleur du tablier est personnalisable avec plus de 30 couleurs au choix.



Performance et confort

Dans le cadre d’une construction neuve, ce coffre répond facilement aux performances demandées. Il est de ce fait conforme à la RE 2020 grâce à ses performances thermiques Uc de 0,4 W/(m2 .K) et sa perméabilité à l’air en classe 4. Il convient parfaitement pour les logements BBC. Toutes les manœuvres sont disponibles et on privilégiera le système radio IO avec la gestion d’ensoleillement pour plus de confort.



CRX Le bloc baie discret



Discret

Coffre avec trappe d’accès intérieur affleurant à l’ouvrant. Seulement 14 cm d’emprise sur la hauteur de baie.



Naturellement isolant

Il répond à des performances thermiques Uc de 0,9 W/(m2 .K) et acoustiques de 45 à 50 dB. Disponible en motorisé ou manuel.



Sécurité Coffre inviolable de l’extérieur. Verrou autobloquant.



ITE’M Le bloc baie ITE*



Esthétique

Le coffre ne déborde pas : à l’intérieur de la pièce, il est affleurant. Les ailes de la menuiserie s’alignent parfaitement avec la trappe intérieure. Coloris : blanc et laqué.



Conception optimisée

Offre des performances thermiques Uc de 0,64 W/(m2 .K) et acoustiques jusqu’ à 50 dB. Sa perméabilité à l’air est aussi remarquable avec la classe 3 en tringle et la classe 4 en motorisé. Ces performances sont obtenues grâce aux joints dans les joues de coffre. Ce coffre répond à la RT 2012 et aux normes BBC. Disponible en motorisé ou manuel.



ARN’O À ouverture sous-face



Ce volet est idéal lorsque l’on souhaite isoler sa maison par Volets roulants l’extérieur et mettre en place des volets roulants rénovation qui ne se voient pas. Ce volet est aussi très prisé en ossature bois pour ses encombrements réduits et sa largeur de tablier.



Robuste, avec ses joues et coulisses en aluminium, ce volet ne se voit ni de l’intérieur ni de l’extérieur. Sa sous-face amovible en aluminium extrudé offre une grande rigidité et permet l’ouverture facile de l’extérieur. Elle peut être laquée à la couleur que vous souhaitez. Ce volet sera obligatoirement motorisé, voire solaire pour éviter les travaux intérieurs.