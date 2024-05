Fenêtre PVC

La fibre continue tressée



Pour une excellente robustesse



Doté d’un parc machine et d’un process de fabrication innovant, ATLANTEM a su apporter à ses menuiseries PVC l’ultra résistance du composite PVC /fibre de verre continue tressée.



La menuiserie AM-PVC 82 d’ATLANTEM bénéficie de cette technologie unique. Sans aucun renfort acier, l’ouvrant composite associe PVC et fibre de verre continue selon abaques.



Cette conception permet d’obtenir une très grande rigidité et des performances thermiques identiques à celles d’une menuiserie blanche.



Plus de confort



Pour valoriser votre bien



Plus d’isolation thermique, plus d’isolation phonique, plus de lumière, plus de protection...



AM-PVC 82 vous apporte le confort d’une fenêtre de toute dernière génération et vous permet de réduire sensiblement et durablement les dépenses énergétiques de votre habitation. Sachant qu’on estime entre 5 à 30 % les dépenses liées aux pertes énergétiques par les fenêtres, les économies peuvent donc être conséquentes. Parfaitement isolé, votre bien est valorisé.



De hautes performances énergétiques



Pour un confort exceptionnel



L’ouvrant des fenêtres AM-PVC 82 dispose de 6 chambres (ou alvéoles), ce qui contribue à l’amélioration des performances thermiques de la menuiserie. En effet, l’ajout de parois supplémentaires dans l’épaisseur des ouvrants permet d’améliorer de 35 % la performance d’isolation des profils.



Apprêtez-vous à gagner en confort et en économies d’énergie.



Le choix du blanc et de l’élégance



Les choix esthétiques des lignes développées par ATLANTEM vous permettront d’harmoniser votre habitation, qu’elle soit de type traditionnel ou contemporain. Elégante, la ligne AM-PVC 82 sur mesure a été conçue pour s’adapter aux architectures traditionnelles comme contemporaines.



L’aspect bois



La ligne AM-PVC 82 aspect bois bénéficie systématiquement de la nouvelle technologie composite fibres de verre en continu.

La solution idéale pour remplacer votre ancienne menuiserie Bois par une menuiserie PVC imitant parfaitement le bois, et sans entretien !

Le cintrage des profils réalisé dans nos ateliers, permet d’obtenir toutes les formes architecturales. Son esthétique s’intègre parfaitement à une habitation traditionnelle.

Labels & Certifications (détail) :