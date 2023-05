Les volets battants et coulissants

Les volets battants

Ils sont résistants aux aléas du temps et nécessitant peu d’entretien, les volets aluminium apportent une touche moderne à vos façades.



Le choix du matériau

Choisissez le type de volet adapté à l’esthétique et à la configuration de votre maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d’entretien…



Lames pleines ou persiennes ?

Volets avec lames verticales, horizontales ou volets cadre, occultants ou ajourés. Cette large gamme répondra à vos attentes en termes d’esthétisme et de luminosité.



Un design sur mesure…

Personnalisez vos volets grâce aux nombreuses options proposées :

coloris teintés masse ou plaxés,

ferrage en aluminium,

motorisation…

Un choix étendu : lames, couleurs, styles et finitions

Adapté pour de la rénovation ou du neuf

Solide et esthétique

Isolation et confort acoustique et thermique

Meilleure gestion de la luminosité

ALUMINIUM



Lames horizontales extrudées

Résistantes et modernes

Lames horizontales en aluminium extrudé (épaisseur 27 mm). Pas de lame 150 mm



Lames verticales isolées ou extrudées

Isolation et sécurité renforcées

Lames verticales en aluminium isolé (27 mm) sur précadre aluminium (EN OPTION) ou lames verticales en aluminium extrudé (25 mm).



Les volets coulissants

Ils sont faciles d’entretien et offrant un grand confort d’utilisation, les volets coulissants apporteront une touche de modernité à votre façade.



Le choix du matériau

Choisissez le type de volet adapté à l’esthétique et à la configuration de votre maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d’entretien…



Lames pleines ou ajourées ?

Volets avec lames verticales, horizontales, ou volets cadre, occultants ou ajourés.

Cette large gamme répondra à vos attentes en termes d’esthétique et de luminosité.



Un design sur mesure…

Personnalisez vos volets grâce aux nombreuses options proposées :

coloris teintés masse ou plaxés,

motorisation

Un choix étendu : lames, couleurs, styles et finitions

Adapté pour de la rénovation ou du neuf - Solide et esthétique - Isolation et confort acoustique et thermique - Meilleure gestion de la luminosité



ALUMINIUM

Lames verticales en aluminium isolé ou extrudé (27mm d’épaisseur).

Solidité et élégance

Cadre 62 x 33 mm persienné ajouré ou non ajouré.



PVC

Lames verticales (28 mm) teintées dans la masse plaxées

Pratique et esthétique

Cadre 71 x 31 mm teinté dans la masse



BOIS

Lames persienné cadre 90 x 34 mm

Chaleureux et naturel

Volet lames verticales 90 x 27 mm, broché avec emboîtures haute et basse.

