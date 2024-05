Les portes d’entrée : Aluminium - mixte, PVC, Bois, Acier sont garantis origine France.



Tous les matériaux des portes d’entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes de sécurité, confort ou d’esthétique. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin spécifique.



Le choix du matériau



L’aluminium : un matériau aux caractéristiques isolantes améliorées grâce à la rupture de pont thermique, spécialement conçue pour le grand froid, vous permettra d’accéder à une palette couleurs de plus de 250 teintes RAL.



L’acier : en choisissant l’acier, vous faites le choix de la solidité, d’une excellente durée de vie, d’un faible niveau d’entretien et d’une efficacité thermique élevée.



Le PVC : matériau recyclable, ses qualités se mesurent sur la performance de son isolation, sa facilité d’entretien et son offre tarifaire.



Le bois : si vous recherchez le charme et l’authenticité, le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.



Retrouvez notre gamme de plus de 250 portes d’entrée à consulter sur notre catalogue .



La recherche de l’esthétique et de la personnalisation



La porte d’entrée devient aujourd’hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages et aux incrustations de matériaux. Côté finitions la poignée apporte une touche finale.



En quête de performances thermiques de haut niveau



La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d’entrée. Elles affichent ainsi un coefficient Ud de 0,67 W/m2. K à 1,7 W/m. K



Votre sécurité, notre priorité



Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, ATLANTEM vous propose une protection renforcée et met à votre disposition une palette d’options pour toujours plus de sécurité. Les vitrages sont en standard retardateurs d’effractions.



ALUMINIUM/MIXTE



La qualité et la finition du monobloc Aluminium



ALUMINIUM TRADITION



Le charme des moulures