Frappe AM-X

AM-X, la personnalisation en toute liberté

Pour la première fois, les choix esthétiques, ambiances, couleurs, s’opèrent librement en toute indépendance des performances et solutions techniques.



AM-X, c’est le pouvoir isolant du PVC associé à la finesse d’une menuiserie aluminium pour une surface vitrée plus importante.



AM-X autorise tous les choix de couleurs tout en assurant une harmonie extérieure de la façade par son design unique.



La finition sur mesure pièce par pièce

En intérieur, AM-X répond à toutes les envies et s’adapte aux ambiances souhaitées pièce par pièce avec le même design et les mêmes performances. Vous avez ainsi la possibilité d’adapter votre choix à votre budget et de créer votre propre intérieur.



La liberté de choix

AM-X a été conçue en optimisant l’utilisation de chaque matériau, “le bon matériau au bon endroit” (le PVC pour son pouvoir isolant, l’aluminium pour sa résistance et son esthétique, le bois pour son aspect chaleureux). Cette utilisation raisonnée et ciblée permet une optimisation des coûts et des performances. Vous êtes ainsi libre de personnaliser votre menuiserie AM-X avec un budget maîtrisé.



Gagnez en performances, gagnez en confort

Plus de luminosité naturelle

Tout comme dans le milieu automobile où le collage structural des pare-brises est devenu le standard de fabrication, le monde de la menuiserie vit lui aussi sa révolution en adoptant le vitrage collé.



Plus la surface vitrée est importante, meilleures sont les performances thermiques.



Finesse des profils, ouvrant masqué, vous profitez pleinement de la lumière naturelle tout en réduisant votre consommation d’électricité pour l’éclairage.

Labels & Certifications (détail) :