Portail en aluminium

Portail aluminium



Gamme TENDANCE

Double traverse basse pour un meilleur maintien.

Intégration systématique d’un renfort.

Pour motorisation (dans traverses basses ou médianes selon modèles).

Gonds intégrés.

Gonds et accessoires INOX.

Bague anti-usure dans les montants pour limiter les frottements et le bruit.

Thermolaquage normes qualicoat et qualimarine.

Norme qualidéco pour les profils tons bois.

Joint anti-bruit invisible sur les modèles avec remplissage panneaux ou tôle pour éviter la vibration et le bruit des lames à chaque utilisation.

Assemblage mécanique vissé : plus durable qu’un assemblage soudé, il permet le remplacement de tous les éléments pièce par pièce tout au long de la vie du portail et permet la bicoloration.

Motorisation dans l’axe ou déportée.

Quincaillerie en inox ou teintée à la couleur du portail.

Gamme EXELLENCE



Inspirée des modèles traditionnels en fer forgé, la gamme Excellence Atlantem, soulignera l’élégance de votre habitation.



Personnalisable, la gamme Excellence dispose d’un large choix d’embouts, de rosaces et macarons.



Gamme UNIC



Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site stock.adobe.com, parmi une multitude de visuels. Nos artisans réalisent à la pièce et à vos dimensions votre portail. Laissez libre cours à votre imagination !



Les clôtures aluminium



Pour parfaire l’esthétique de votre propriété

Vous pouvez compléter et enrichir l’esthétique de votre propriété en y installant la clôture de votre choix. Même si la mise en œuvre vous paraît complexe au vu de la topographie ou de la géométrie de votre terrain, dénivelé conséquent, escaliers, angles irréguliers inférieurs ou supérieurs à 90°, nous saurons répondre à chacun de ces problèmes et vous réaliser la clôture qui s’adaptera à votre environnement en respectant votre choix, de gamme et de couleurs.



Le sur-mesure s’applique aussi à nos clôtures, pensez-y !



Les claustras aluminium



La préservation de votre intimité

Atlantem vous présente sa gamme de claustras pour préserver votre intimité et délimiter votre propriété.

Labels & Certifications (détail) :