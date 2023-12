aroTHERM plus hybride, la pompe à chaleur air-eau monobloc hybride pour tout type d'installation

Championne de la rénovation énergétique, la pompe à chaleur suscite parfois quelques interrogations : est-ce un choix économique et performant en tout saison ? Vaillant apporte une réponse innovante aux questions de vos clients. Découvrez aroTHERM plus hybride, un système garantissant efficacité et adaptabilité, quelles que soient leurs exigences.

Confort et performance en toute saison

L’installation hybride est un système combinant une pompe à chaleur air / eau et une chaudière à gaz à condensation, étudiée pour offrir un confort optimal en toutes circonstances.

Lorsque les températures restent modérées, la PAC aroTHERM plus prend les commandes et fournit en moyenne 3 fois plus de chauffage qu’elle ne consomme d’électricité, grâce à l’énergie thermodynamique. En cas de froid intense ou de fortes déperditions de chaleur, la chaudière intégrée s’active automatiquement pour soutenir voire remplacer le travail de la PAC.

L’association offre plusieurs avantages :

Une température intérieure stable et confortable,

Des factures énergétiques en baisse,

Une empreinte carbone réduite et un recours restreint à l’énergie fossile,

Un système tout-en-un : chauffage, eau chaude sanitaire et rafraîchissement en période estivale.

De multiples possibilités pour un système sur mesure

La pompe à chaleur aroTHERM plus hybride se démarque par sa capacité à s’adapter à divers environnements domestiques, qu’il s’agisse de rénover une ancienne installation ou de poser un nouvel équipement.

Selon les cas, elle peut remplacer le générateur de chauffage en place ou se coupler à une chaudière existante.

Vous pouvez ainsi associer une pompe à chaleur monobloc aroTHERM plusavec une chaudière Vaillant (ou de la marque déjà installée) pour obtenir :

Une hybridation portant uniquement sur le chauffage, l’ECS étant produite par la chaudière,

Une hybridation des deux postes, chauffage et ECS.

L’installation s’adapte facilement aux émetteurs de chaleur présents dans l’habitation, notamment les radiateurs haute température, évitant ainsi les inconvénients d’un remplacement.

Une solution économiquement attractive

Avec la pompe à chaleur aroTHERM plus hybride, vous proposez à vos clients une option économiquement intéressante sur plusieurs points.

Le système hybride implique un équipement de plus faible puissance qu’une PAC autonome avec appoint électrique, réduisant d’autant le coût initial. Lors de l’installation, les propriétaires n’ont pas à changer leurs radiateurs et peuvent bénéficier d’aides financières telles que les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

À l’usage, le régulateur sensoCOMFORT permet à l’utilisateur de choisir le mode de pilotage le plus adapté. Le système peut basculer de la PAC à la chaudière (et inversement) selon la température extérieure ou le coût des énergies.

Dans ce dernier cas, l’installation active en permanence l’appareil le moins coûteux, compte tenu des tarifs du gaz et de l’électricité et des performances en temps réel des deux équipements. La chaudière prend néanmoins le relais lorsque la PAC peine à fournir le confort thermique attendu.

Le système aroTHERM plus hybride proposé par Vaillant est entièrement conçu et fabriqué selon les standards de qualité allemands. Le choix idéal pour les propriétaires souhaitant une installation de chauffage à la fois durable, performante et économique.