Artoit : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade

Cedral
L’ardoise Artoit est une ardoise losangée en fibres-ciment, idéale pour la rénovation des toitures et façades en copropriété. Son design unique en losange apporte une esthétique élégante et contemporaine, tout en s’adaptant aux architectures traditionnelles et modernes. Bénéficiant d’une garantie de 15 ans, elle assure une durabilité exceptionnelle et une protection optimale du bâti.

Artoit : l’esthétique de l’ardoise naturelle, la performance d’un matériau moderne
Une solution polyvalente pour tous types de bâtiments
Conçue en fibres-ciment, l’ardoise Artoit reproduit fidèlement l’apparence de l’ardoise naturelle tout en offrant les bénéfices techniques d’un matériau contemporain.
Adaptée aussi bien aux toitures qu’aux façades, elle constitue une solution durable et esthétique pour les maisons individuelles, les copropriétés, les bâtiments publics ou les projets tertiaires.

Un investissement durable pour optimiser la gestion du bâti
Grâce à sa robustesse et à son faible besoin d’entretien, Artoit permet de limiter les coûts de maintenance sur le long terme.
Sa légèreté facilite la pose et peut réduire les interventions sur la structure porteuse existante, ce qui constitue un avantage économique, en particulier en rénovation.

Une solution conforme aux exigences réglementaires
Artoit répond aux normes en vigueur, notamment en matière de sécurité incendie (A2-s1, d0).
Elle peut être mise en œuvre dans le cadre d’une Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), contribuant à améliorer la performance énergétique et le confort thermique des bâtiments.

Grâce à la diversité des formats et techniques de pose, elle s’adapte aisément aux contraintes architecturales et permet aux architectes et maîtres d’ouvrage de personnaliser chaque projet, quelle que soit son échelle.

Fiabilité, sécurité et accompagnement expert

  • Matériau durable : Résiste aux intempéries et garantit une tenue dans le temps.
  • Flexibilité architecturale : Une offre variée en formats, coloris et finitions, pour s’adapter à tous les styles de projets.
  • Expertise technique : Nos équipes vous accompagnent à chaque étape : prescription, mise en œuvre, conseils chantier.
  • Sécurité renforcée : Classée A2-s1, d0, pour une protection optimale contre le feu.

Matériaux (détail) :

  • Fibres-ciment

Labels et certifications (détail) :

  • NF DTU 40.13
  • NF DTU 45.4
  • Classement au feu A2-s1,d0
  • QB

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x H x P) : 40 x 4 x 40 cm
Largeur : 40 mm
Hauteur : 4 mm
Profondeur : 40 mm
Poids net : 1,44 kg
Diamètre : /
Couleur : Noir
Finition : Surface lisse
Matière : Fibres-ciment
Pays de fabrication : Belgique
Usage : Couverture / Façade
Classement au feu : A2, s1-d0
Garantie : 15 ans (produit et coloration)
Durée de vie de référence : 50 ans

Labels et certifications

  • NF

Divers

Couverture / Façade

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Cedral - Batiweb

Cedral – Solutions durables pour toitures et façades Avec Cedral, l’ardoise et...

2 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy Cedex
France

Plus d'informations


