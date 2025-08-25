Tecta : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise TECTA est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Conçue pour durer, elle bénéficie d’une garantie de 30 ans, assurant une protection optimale du bâti sur le long terme. Grâce à son revêtement UV, elle offre une résistance exceptionnelle aux rayures, aux graffitis et aux intempéries. Sa surface déperlante empêche l’eau stagnante, limitant ainsi les risques d’infiltrations et de développement de mousses.
TECTA : l’ardoise qui conjugue design, performance et durabilité
Une gamme complète pour des projets sur mesure
La gamme TECTA propose trois finitions pour répondre à toutes les ambitions architecturales :
TECTA Créative : Finition lisse avec bords épaufrés, pour une esthétique soignée et contemporaine.
TECTA Smooth : Bords droits et surface lisse, idéale pour des lignes nettes et épurées.
TECTA Texture : Bords épaufrés et surface texturée, apportant un relief subtil et du caractère à vos façades ou toitures.
Disponibles en plusieurs formats (33x23, 40x24, 60x30 selon les finitions), ces ardoises offrent une flexibilité maximale pour s’adapter à toutes les typologies de bâtiments.
Un choix durable pour optimiser la gestion des bâtiments
Grâce à leur robustesse et à leur faible besoin d’entretien, les ardoises TECTA permettent de réduire durablement les coûts de maintenance.
Leur légèreté simplifie la pose et peut limiter les adaptations sur l’existant, un avantage non négligeable en rénovation comme en construction neuve.
Une réponse conforme aux exigences techniques et réglementaires
TECTA est conforme aux normes les plus strictes, notamment en matière de sécurité incendie (A2-s1, d0).
Elle est parfaitement adaptée aux projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), contribuant à améliorer la performance énergétique des bâtiments et le confort des occupants.
Grâce à la diversité des formats, finitions et techniques de pose, TECTA s’adapte à tous les styles, des plus traditionnels aux plus contemporains, tout en valorisant le bâti.
TECTA, l’ardoise conçue pour les professionnels exigeants
- Matériau durable : Résiste aux conditions climatiques extrêmes et assure une tenue optimale dans le temps.
- Flexibilité architecturale : Une palette de formats, textures et profils pour s’adapter à tous les styles de projets.
- Accompagnement expert : Nos équipes techniques vous apportent conseils et suivi à chaque étape, de la conception à la pose.
- Fabrication française : Produite en France avec un haut niveau d’exigence qualité.
- Sécurité renforcée : Classée A2-s1, d0, pour une protection incendie conforme aux normes.
Matériaux (détail) :
- Fibres-ciment
Labels et certifications (détail) :
- NF DTU 40.13
- NF DTU 45.4
- Classement au feu A2-s1,d0
- QB
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P) : 24 x 3,8 x 40 cm
Largeur : 24 mm
Hauteur : 3,8 mm
Profondeur : 40 mm
Poids net : 0,86 kg
Diamètre : /
Couleur : Anthracite
Finition : Surface lisse ou relief
Matière : Fibres-ciment
Pays de fabrication : France
Usage : Couverture / Façade
Classement au feu : A2, s1-d0
Garantie : 30 ans (produit et coloration)
Durée de vie de référence : 50 ans
Labels et certifications
- NF
Divers
Couverture / Façade
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Cedral Click : bardage extérieur en fibres-ciment pose à emboitement
Les lames de bardage Cedral Click pour une pose à emboîtement, offrent une finition plate, moderne et élégante. Elles sont idéales pour les extensions, les nouvelles constructions...
Cedral Lap : bardage extérieur en fibres-ciment pose à recouvrement
Cedral Lap s'inscrit dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement. C'est l'alternative idéale sans entretien et sans pourriture aux panneaux de bois et au PVC traditionnels....
Artoit : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Artoit est une ardoise losangée en fibres-ciment, idéale pour la rénovation des toitures et façades en copropriété. Son design unique en losange...
Kergoat : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Kergoat est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme aux bords épaufrés avec une finition lisse ou relief, idéale pour la rénovation des toitures et des façades....
Pommay : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Pommay est une ardoise en fibres-ciment aux bords épaufrés avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades, reconnaissable...
Orléane : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Orléane est une ardoise en fibres-ciment aux bords droits avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Disponible en deux...
Vertigo : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Vertigo est une ardoise en fibres-ciment aux bords droits avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Disponible en trois coloris...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Construire des mondes plus beaux
Qu'est ce que le fibre-ciment ? Pourquoi est-ce le bon choix pour votre façade ? Retour sur l'intervention de Cedral sur la tribune des solutions.