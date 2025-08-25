L’ardoise TECTA est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Conçue pour durer, elle bénéficie d’une garantie de 30 ans, assurant une protection optimale du bâti sur le long terme. Grâce à son revêtement UV, elle offre une résistance exceptionnelle aux rayures, aux graffitis et aux intempéries. Sa surface déperlante empêche l’eau stagnante, limitant ainsi les risques d’infiltrations et de développement de mousses.

TECTA : l’ardoise qui conjugue design, performance et durabilité

Une gamme complète pour des projets sur mesure

La gamme TECTA propose trois finitions pour répondre à toutes les ambitions architecturales :

TECTA Créative : Finition lisse avec bords épaufrés, pour une esthétique soignée et contemporaine.

TECTA Smooth : Bords droits et surface lisse, idéale pour des lignes nettes et épurées.

TECTA Texture : Bords épaufrés et surface texturée, apportant un relief subtil et du caractère à vos façades ou toitures.

Disponibles en plusieurs formats (33x23, 40x24, 60x30 selon les finitions), ces ardoises offrent une flexibilité maximale pour s’adapter à toutes les typologies de bâtiments.

Un choix durable pour optimiser la gestion des bâtiments

Grâce à leur robustesse et à leur faible besoin d’entretien, les ardoises TECTA permettent de réduire durablement les coûts de maintenance.

Leur légèreté simplifie la pose et peut limiter les adaptations sur l’existant, un avantage non négligeable en rénovation comme en construction neuve.

Une réponse conforme aux exigences techniques et réglementaires

TECTA est conforme aux normes les plus strictes, notamment en matière de sécurité incendie (A2-s1, d0).

Elle est parfaitement adaptée aux projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), contribuant à améliorer la performance énergétique des bâtiments et le confort des occupants.

Grâce à la diversité des formats, finitions et techniques de pose, TECTA s’adapte à tous les styles, des plus traditionnels aux plus contemporains, tout en valorisant le bâti.

TECTA, l’ardoise conçue pour les professionnels exigeants

Matériau durable : Résiste aux conditions climatiques extrêmes et assure une tenue optimale dans le temps.

Flexibilité architecturale : Une palette de formats, textures et profils pour s’adapter à tous les styles de projets.

Accompagnement expert : Nos équipes techniques vous apportent conseils et suivi à chaque étape, de la conception à la pose.

Fabrication française : Produite en France avec un haut niveau d’exigence qualité.

Sécurité renforcée : Classée A2-s1, d0, pour une protection incendie conforme aux normes.

Matériaux (détail) :

Fibres-ciment

Labels et certifications (détail) :