ConnexionS'abonner
Fermer

Tecta : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade

Cedral
Partager : 

L’ardoise TECTA est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Conçue pour durer, elle bénéficie d’une garantie de 30 ans, assurant une protection optimale du bâti sur le long terme. Grâce à son revêtement UV, elle offre une résistance exceptionnelle aux rayures, aux graffitis et aux intempéries. Sa surface déperlante empêche l’eau stagnante, limitant ainsi les risques d’infiltrations et de développement de mousses.

TECTA : l’ardoise qui conjugue design, performance et durabilité
Une gamme complète pour des projets sur mesure
La gamme TECTA propose trois finitions pour répondre à toutes les ambitions architecturales :

TECTA Créative : Finition lisse avec bords épaufrés, pour une esthétique soignée et contemporaine.

TECTA Smooth : Bords droits et surface lisse, idéale pour des lignes nettes et épurées.

TECTA Texture : Bords épaufrés et surface texturée, apportant un relief subtil et du caractère à vos façades ou toitures.

Disponibles en plusieurs formats (33x23, 40x24, 60x30 selon les finitions), ces ardoises offrent une flexibilité maximale pour s’adapter à toutes les typologies de bâtiments.

Un choix durable pour optimiser la gestion des bâtiments
Grâce à leur robustesse et à leur faible besoin d’entretien, les ardoises TECTA permettent de réduire durablement les coûts de maintenance.
Leur légèreté simplifie la pose et peut limiter les adaptations sur l’existant, un avantage non négligeable en rénovation comme en construction neuve.

Une réponse conforme aux exigences techniques et réglementaires
TECTA est conforme aux normes les plus strictes, notamment en matière de sécurité incendie (A2-s1, d0).
Elle est parfaitement adaptée aux projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), contribuant à améliorer la performance énergétique des bâtiments et le confort des occupants.

Grâce à la diversité des formats, finitions et techniques de pose, TECTA s’adapte à tous les styles, des plus traditionnels aux plus contemporains, tout en valorisant le bâti.

TECTA, l’ardoise conçue pour les professionnels exigeants

  • Matériau durable : Résiste aux conditions climatiques extrêmes et assure une tenue optimale dans le temps.
  • Flexibilité architecturale : Une palette de formats, textures et profils pour s’adapter à tous les styles de projets.
  • Accompagnement expert : Nos équipes techniques vous apportent conseils et suivi à chaque étape, de la conception à la pose.
  • Fabrication française : Produite en France avec un haut niveau d’exigence qualité.
  • Sécurité renforcée : Classée A2-s1, d0, pour une protection incendie conforme aux normes.

Matériaux (détail) :

  • Fibres-ciment

Labels et certifications (détail) :

  • NF DTU 40.13
  • NF DTU 45.4
  • Classement au feu A2-s1,d0
  • QB

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x H x P) : 24 x 3,8 x 40 cm
Largeur : 24 mm
Hauteur : 3,8 mm
Profondeur : 40 mm
Poids net : 0,86 kg
Diamètre : /
Couleur : Anthracite
Finition : Surface lisse ou relief
Matière : Fibres-ciment
Pays de fabrication : France
Usage : Couverture / Façade
Classement au feu : A2, s1-d0
Garantie : 30 ans (produit et coloration)
Durée de vie de référence : 50 ans

Labels et certifications

  • NF

Divers

Couverture / Façade

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
Cedral - Batiweb

Cedral – Solutions durables pour toitures et façades Avec Cedral, l’ardoise et...

2 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.