Kergoat : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Kergoat est une ardoise en fibres-ciment haut de gamme aux bords épaufrés avec une finition lisse ou relief, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Elle offre une solution durable, esthétique et performante. Sa légèreté, sa résistance aux intempéries et sa facilité de pose en font un choix optimal pour garantir la pérennité et l’entretien des bâtiments.
Kergoat : un choix durable et stratégique pour tous vos projets de rénovation ou de construction
Un investissement pérenne pour une gestion optimisée du bâti
Grâce à sa durabilité éprouvée et à son faible besoin d’entretien, l’ardoise Kergoat permet de réduire les coûts de maintenance à long terme.
Sa légèreté facilite la mise en œuvre et peut limiter les interventions sur la structure existante, offrant ainsi un gain de temps et de budget, que ce soit pour des maisons individuelles, des bâtiments publics ou des logements collectifs.
Une réponse fiable aux exigences réglementaires
Conforme aux normes en vigueur, Kergoat s’intègre parfaitement dans les projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE), contribuant à l'amélioration des performances énergétiques et du confort thermique des bâtiments.
Elle répond également aux exigences en matière de sécurité incendie, avec un classement A2-s1, d0.
Grâce à la diversité de ses formats, finitions et techniques de pose, Kergoat offre aux architectes, maîtres d’œuvre et entreprises la liberté de concevoir des façades et toitures personnalisées, en harmonie avec le style architectural du projet.
Une solution fiable, esthétique et performante
- Matériau durable : Conçue pour résister aux conditions climatiques les plus exigeantes, Kergoat assure une tenue dans le temps sans compromis.
- Flexibilité architecturale : Formats disponibles 33x23, 40x24, et rond 40x22, avec plusieurs finitions et coloris pour s’adapter à toutes les esthétiques.
- Sécurité renforcée : Classée A2-s1, d0, pour une protection efficace contre le risque incendie.
- Fabrication française : Produite en France, selon des standards stricts de qualité et de performance.
- Accompagnement technique : Profitez de l’expertise de nos équipes à chaque étape : conception, prescription, mise en œuvre.
Matériaux (détail) :
- Fibres-ciment
Labels et certifications (détail) :
- NF DTU 40.13
- NF DTU 45.4
- Classement au feu A2-s1,d0
- QB
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P) : 24 x 3,8 x 40 cm
Largeur : 24 mm
Hauteur : 3,8 mm
Profondeur : 40 mm
Poids net : 0,86 kg
Diamètre : /
Couleur : Anthracite
Finition : Surface lisse ou relief
Matière : Fibres-ciment
Pays de fabrication : France
Usage : Couverture / Façade
Classement au feu : A2, s1-d0
Garantie : 15 ans (produit et coloration)
Durée de vie de référence : 50 ans
Labels et certifications
- NF
Divers
Couverture / Façade
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
