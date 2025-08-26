ConnexionS'abonner
Cedral Lap : bardage extérieur en fibres-ciment pose à recouvrement

Cedral
Cedral Lap s'inscrit dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement. C'est l'alternative idéale sans entretien et sans pourriture aux panneaux de bois et au PVC traditionnels. Les lames de revêtement Cedral Lap sont parfaites pour les extensions, les nouvelles constructions ou les rénovations.

Les lames de bardage en fibres-ciment Cedral Lap, garanties 10 ans produit et coloration sont faciles à poser et ne nécessitent que peu d'entretien, elles résistent à la moisissure et aux nuisibles. De par leur classification au feu A2-s1,d0 (ininflammable), les lames Cedral Lap garantissent une sécurité maximale pour votre habitation. Optez pour la qualité et la tranquillité d'esprit avec nos lames de bardage en fibres-ciment.

Matériaux (détail) :

  • Ciment, eau, sable, cellulose

Labels et certifications (détail) :

  • Avis Technique, A2-s1,d0
  • QB
  • Garantie 10 ans produit et coloration

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Pas besoin de peindre
Vaste choix de coloris
Très facile d'entretien : il suffit de laver à l'eau et au savon
Stabilité dimensionnelle : contrairement aux revêtements en bois ou en PVC, nos lames ne se dilatent pas et ne se contractent pas en raison des changements de température ou de l’humidité. Comme les lames ne bougent pas, elles peuvent être emboîtées les une dans les autres, assurant une finition esthétique et une longue durée de vie.
Facile d’installation : Aucun pré-perçage nécessaire, prévoir un outillage adéquat
Résistant au feu, insonorisant et résistant à l'eau et aux nuisibles

Matériaux

  • Ciment, chaux

Divers

Pose sur ossature métallique ou bois . La meilleure solution d'isolation thermique par l'extérieur lorsqu'un isolant est ajouté.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
