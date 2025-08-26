Cedral Lap : bardage extérieur en fibres-ciment pose à recouvrement

Cedral Lap s'inscrit dans le style traditionnel du clin, la pose à recouvrement. C'est l'alternative idéale sans entretien et sans pourriture aux panneaux de bois et au PVC traditionnels. Les lames de revêtement Cedral Lap sont parfaites pour les extensions, les nouvelles constructions ou les rénovations.

Les lames de bardage en fibres-ciment Cedral Lap, garanties 10 ans produit et coloration sont faciles à poser et ne nécessitent que peu d'entretien, elles résistent à la moisissure et aux nuisibles. De par leur classification au feu A2-s1,d0 (ininflammable), les lames Cedral Lap garantissent une sécurité maximale pour votre habitation. Optez pour la qualité et la tranquillité d'esprit avec nos lames de bardage en fibres-ciment.

Matériaux (détail) :

Ciment, eau, sable, cellulose

Labels et certifications (détail) :