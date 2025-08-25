Vertigo : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade
L’ardoise Vertigo est une ardoise en fibres-ciment aux bords droits avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Disponible en trois coloris (anthracite, gris zinc et terre cuite), elle offre une solution durable, esthétique et performante. Sa légèreté, sa résistance aux intempéries et sa facilité de pose en font un choix optimal pour garantir la pérennité et l’entretien des bâtiments.
Vertigo : design contemporain et performance technique au service de vos projets
Une solution durable pour une gestion maîtrisée du patrimoine bâti
L’ardoise Vertigo allie l’esthétique moderne d’une ardoise de grand format à la fiabilité technique du fibres-ciment.
Sa durabilité et son faible besoin d’entretien permettent de réduire les coûts de maintenance à long terme.
Légère et simple à mettre en œuvre, elle facilite les chantiers et peut limiter les adaptations structurelles, ce qui en fait une solution pertinente en construction neuve comme en rénovation.
Conforme aux exigences réglementaires actuelles
Vertigo répond aux standards en vigueur en matière de sécurité incendie (A2-s1, d0) et s’intègre facilement dans des projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE).
Elle contribue ainsi à améliorer la performance énergétique et le confort thermique des bâtiments, tout en s’adaptant aux exigences de la construction durable.
Grâce à son format 60x30, idéal pour des façades contemporaines, et à la diversité des techniques de pose, Vertigo offre aux prescripteurs une liberté créative pour valoriser tous types d’architectures.
Vertigo : fiabilité, sécurité et accompagnement expert
- Matériau durable : Conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes, pour une longévité assurée.
- Format grand module : Son format 60x30 permet une pose rapide et une esthétique architecturale marquée.
- Souplesse de pose : Compatible avec différentes techniques pour répondre aux contraintes du chantier.
- Sécurité renforcée : Classée A2-s1, d0, pour une protection incendie optimale.
- Expertise technique : Nos équipes vous accompagnent à chaque étape, du conseil à la réalisation.
- Fabrication française : Produite localement, selon des standards de qualité rigoureux.
Matériaux (détail) :
- Fibres-ciment
Labels et certifications (détail) :
- NF DTU 40.13
- NF DTU 45.4
- Classement au feu A2-s1,d0
- QB
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P) : 30 x 4 x 60 cm
Largeur : 30 mm
Hauteur : 4 mm
Profondeur : 60 mm
Poids net : 1,62 kg
Diamètre : /
Couleur : Anthracite / Gris Zinc / Terre Cuite
Finition : Surface lisse
Matière : Fibres-ciment
Pays de fabrication : France
Usage : Couverture / Façade
Classement au feu : A2, s1-d0
Garantie : 15 ans (produit et coloration)
Durée de vie de référence : 50 ans
Labels et certifications
- NF
Divers
Couverture / Façade
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
