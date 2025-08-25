L’ardoise Pommay est une ardoise en fibres-ciment aux bords épaufrés avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades, reconnaissable par sa teinte flammée brun. Elle offre une solution durable, esthétique et performante. Sa légèreté, sa résistance aux intempéries et sa facilité de pose en font un choix optimal pour garantir la pérennité et l’entretien des bâtiments.

Pommay : l’alliance de la performance et de l’esthétique pour vos projets de façade et couverture

Un investissement durable pour une gestion optimisée du bâti

L’ardoise Pommay se distingue par sa durabilité et sa faible exigence en entretien, ce qui en fait une solution économique sur le long terme.

Sa légèreté facilite la mise en œuvre sur chantier et limite les contraintes sur la structure existante, un atout majeur pour optimiser les budgets de rénovation ou de construction, qu’il s’agisse de maisons individuelles, de bâtiments publics ou de logements collectifs.

Une solution conforme aux exigences réglementaires

Pommay répond aux normes actuelles en matière de sécurité incendie (classement A2-s1, d0) et peut être intégrée dans des projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et le confort thermique des occupants.

Adaptée à une grande variété de poses et disponible en plusieurs finitions, Pommay permet aux architectes et maîtres d’œuvre de concevoir des projets sur mesure, en respectant les contraintes techniques et esthétiques propres à chaque typologie de bâtiment.

Une ardoise fiable, polyvalente et fabriquée en France

Matériau résistant : Conçue pour affronter les conditions climatiques les plus extrêmes, tout en garantissant une tenue durable dans le temps.

Souplesse architecturale : Disponible en format 40x24, avec plusieurs finitions et teintes pour répondre à tous les styles architecturaux.

Protection renforcée : Classement A2-s1, d0, pour une sécurité optimale face aux risques d’incendie.

Fabrication française : Produite en France selon les standards les plus rigoureux de qualité.

Accompagnement expert : Nos équipes vous accompagnent à chaque étape de votre projet, du conseil technique à la mise en œuvre sur chantier.

Matériaux (détail) :

Fibres-ciment

Labels et certifications (détail) :