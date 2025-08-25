ConnexionS'abonner
Fermer

Pommay : Ardoise en fibres-ciment pour toiture et façade

Cedral
Partager : 

L’ardoise Pommay est une ardoise en fibres-ciment aux bords épaufrés avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades, reconnaissable par sa teinte flammée brun. Elle offre une solution durable, esthétique et performante. Sa légèreté, sa résistance aux intempéries et sa facilité de pose en font un choix optimal pour garantir la pérennité et l’entretien des bâtiments.

Pommay : l’alliance de la performance et de l’esthétique pour vos projets de façade et couverture
Un investissement durable pour une gestion optimisée du bâti
L’ardoise Pommay se distingue par sa durabilité et sa faible exigence en entretien, ce qui en fait une solution économique sur le long terme.
Sa légèreté facilite la mise en œuvre sur chantier et limite les contraintes sur la structure existante, un atout majeur pour optimiser les budgets de rénovation ou de construction, qu’il s’agisse de maisons individuelles, de bâtiments publics ou de logements collectifs.

Une solution conforme aux exigences réglementaires
Pommay répond aux normes actuelles en matière de sécurité incendie (classement A2-s1, d0) et peut être intégrée dans des projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et le confort thermique des occupants.

Adaptée à une grande variété de poses et disponible en plusieurs finitions, Pommay permet aux architectes et maîtres d’œuvre de concevoir des projets sur mesure, en respectant les contraintes techniques et esthétiques propres à chaque typologie de bâtiment.

Une ardoise fiable, polyvalente et fabriquée en France

  • Matériau résistant : Conçue pour affronter les conditions climatiques les plus extrêmes, tout en garantissant une tenue durable dans le temps.
  • Souplesse architecturale : Disponible en format 40x24, avec plusieurs finitions et teintes pour répondre à tous les styles architecturaux.
  • Protection renforcée : Classement A2-s1, d0, pour une sécurité optimale face aux risques d’incendie.
  • Fabrication française : Produite en France selon les standards les plus rigoureux de qualité.
  • Accompagnement expert : Nos équipes vous accompagnent à chaque étape de votre projet, du conseil technique à la mise en œuvre sur chantier.

Matériaux (détail) :

  • Fibres-ciment

Labels et certifications (détail) :

  • NF DTU 40.13
  • NF DTU 45.4
  • Classement au feu A2-s1,d0
  • QB

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x H x P) : 24 x 3,8 x 40 cm
Largeur : 24 mm
Hauteur : 3,8 mm
Profondeur : 40 mm
Poids net : 0,86 kg
Diamètre : /
Couleur : Flammée Brun
Finition : Surface lisse
Matière : Fibres-ciment
Pays de fabrication : France
Usage : Couverture / Façade
Classement au feu : A2, s1-d0
Garantie : 15 ans (produit et coloration)
Durée de vie de référence : 50 ans

Labels et certifications

  • NF

Divers

Couverture / Façade

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
Cedral - Batiweb

Cedral – Solutions durables pour toitures et façades Avec Cedral, l’ardoise et...

2 rue Charles Edouard Jeanneret
78306 Poissy Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.