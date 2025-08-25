L’ardoise Orléane est une ardoise en fibres-ciment aux bords droits avec une finition lisse, idéale pour la rénovation des toitures et des façades. Disponible en deux teintes, brun et anthracite, elle offre une solution durable, esthétique et performante. Sa légèreté, sa résistance aux intempéries et sa facilité de pose en font un choix optimal pour garantir la pérennité et l’entretien des bâtiments.

Orléane : élégance classique, performance durable

Une solution pérenne pour tous vos projets de rénovation ou de construction

L’ardoise Orléane allie l’esthétique traditionnelle de l’ardoise naturelle aux performances techniques d’un matériau moderne.

Adaptée aussi bien à la couverture qu’à la façade, elle constitue une solution fiable et économique pour les maisons individuelles, les copropriétés, les bâtiments publics ou les espaces tertiaires.

Un investissement durable pour optimiser la gestion du bâti

Grâce à sa longévité et à son faible besoin d’entretien, Orléane contribue à réduire les coûts de maintenance dans la durée.

Sa légèreté facilite la pose tout en limitant les contraintes structurelles, un avantage essentiel dans le cadre de rénovations ou de réhabilitations.

Une réponse conforme aux exigences réglementaires

Classée A2-s1, d0, Orléane respecte les normes en vigueur en matière de sécurité incendie et peut être intégrée dans des projets d’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE).

Elle contribue ainsi à améliorer la performance énergétique des bâtiments tout en renforçant le confort thermique des occupants.

Grâce à une offre variée en formats (40x24, 45x30, 60x30) et à une grande souplesse de mise en œuvre, elle s’adapte à toutes les architectures et permet une grande liberté de création pour les concepteurs.

Orléane : fiabilité, sécurité et accompagnement expert

Matériau durable : Conçue pour résister aux conditions climatiques les plus exigeantes, pour une tenue optimale dans le temps.

Flexibilité architecturale : Plusieurs formats et finitions pour répondre à tous les styles et toutes les contraintes de pose.

Expertise technique : Un accompagnement personnalisé par nos équipes tout au long du projet.

Fabrication française : Produite en France selon des normes strictes de qualité et de performance.

Sécurité maximale : Classement A2-s1, d0, garantissant une protection efficace contre le feu.

Matériaux (détail) :

Fibres-ciment

Labels et certifications (détail) :