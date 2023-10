ULTRA RÉSISTANTE À L’ASPECT PIERRE NATURELLE.

Insensible aux UV et aux intempéries, sa grande résistance à l’usure lui offre une parfaite tenue sur tous types de sols fortement contraints.

AVANTAGES / BÉNÉFICES PRODUIT :

La bande de guidage minérale PROOPLE est insensible aux UV et aux intempéries. Très résistante au trafic intense et à la glissance, elle est recommandée pour les ERP de catégorie 1 et la voirie. Par son aspect minéral naturel, elle convient parfaitement aux lieux classés. La bande est disponible en 3 ou 4 nervures.

LE CONSEIL PROOPLE :

Dans une démarche RSE, optez pour l’adhésivage qui élimine les risques santé pour les opérateurs et la gestion des déchets dangereux.