Bandes contremarches - adhésives «RT-S100»

Bandes adhésives haute performance pour mise en contraste visuel des contremarches. En PVC, à l’aspect légèrement martelé, résistant à la déchirure et au vieillissement accéléré dû aux coups de pieds. Largeur : 10 cm. Se colle sur support lisse : bois, sols PVC, carrelage... Si exposition à la chaleur (baies vitrées) ou posées sur marches intégrales PVC, appliquer impérativement au préalable le primaire d’accrochage anti-slip Réf. 6992.