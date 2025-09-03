ConnexionS'abonner
Fermer

Bandes contremarches - adhésives «RT-S100»

ROMUS
Partager : 

Bandes adhésives haute performance pour mise en contraste visuel des contremarches. En PVC, à l’aspect légèrement martelé, résistant à la déchirure et au vieillissement accéléré dû aux coups de pieds. Largeur : 10 cm. Se colle sur support lisse : bois, sols PVC, carrelage... Si exposition à la chaleur (baies vitrées) ou posées sur marches intégrales PVC, appliquer impérativement au préalable le primaire d’accrochage anti-slip Réf. 6992.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Épaisseur 580 microns = 0,58 mm
Matière : PVC Coloris Très épais, plus particulièrement adapté au grand trafic.
Réf. 6447 Noir / Réf. 6445 Blanc / Réf. 6446 Jaune / Réf. 6448 Rouge

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.