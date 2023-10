Colles sèches "Romtack-plinthes" standard

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, dépoussiérées et dégraissées au point de collage et exemptes de tout résidu de détergent ou d'auxiliaire de mise en œuvre. La condensation ainsi que tous les résidus mentionnés doivent être éliminés par essuyage.

Température d'application recommandée :10 °C to +30 °.

Les informations techniques et les recommandations sont basées sur des tests ou des expériences que Romus considère comme fiables. Nous vous recommandons de vérifier s'il n'y a pas d'incompatibilité due au support. En raison de la complexité de chaque application, l'utilisateur est seul responsable de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Sauf là où la loi l'interdit, Romus ne sera pas responsable de tout dommage ou perte résultant du produit Romtack.