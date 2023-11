Scie arasante "SDP-1300"

Machine spécialement conçue pour la coupe (sans démontage) des bas de porte, huisserie, plinthe en bois ainsi que les lambris.

Cette machine, équipée d'un puissant moteur, offre la possibilité de se décharger rapidement des travaux de préparations longs et fastidieux lors de la mise en place de parquet, sols stratifiés et LVT et autres revêtements de sol.