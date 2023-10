Capsule percement amiante EGP 100 ml

Solution de perçage dans des supports amiantés, au mur comme au sol, les capsules Easygel EGP permettent de capter et retenir à la source les particules fines et ultrafines nocives (amiante, plomb, silice cristalline, etc.).

Recommandé par l'INRS et mis en avant par l'OPPBTP.

Utilisable en sous-section 4 (SS4) comme en SS3.

Avec adhésif standard pour l’immobiliser pendant le perçage, s’utilise sur surface lisse.

Percement jusqu’à 8 mm de diamètre.

Gel transparent, non nocif, pré-dosé et prêt à l’emploi.

En carton de 10 capsules. Prix à la capsule.Contenance : 95 ml de gel.