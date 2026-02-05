Cavalier double renfort : fixation fourrure plafond
Le cavalier double renfort est un accessoire de fixation conçu pour les plafonds suspendus, permettant de fixer la tige filetée et d’assurer le lien entre la fourrure et la tige filetée. Il garantit une excellente tenue mécanique de l’ossature, même dans les configurations les plus exigeantes.
Grâce à sa forte résistance, ce cavalier assure la stabilité durable de la structure du plafond. Sa pose classique et rapide facilite la mise en œuvre sur chantier, tout en limitant les opérations de préparation.
Compatible avec toutes les fourrures 45 et 47 du marché et sans nécessité de recoupe de la tige filetée, le cavalier double renfort constitue une solution fiable et pratique pour la réalisation d’ossatures de plafonds suspendus performantes et conformes aux exigences professionnelles.
Les avantages du cavalier double renfort :
- Forte résistance
- Pose classique et rapide
- Convient à toutes les fourrures 45 et 47 du marché (certification)
- Pas de recoupe de la tige filetée
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Type de produit : Cavalier double renfort
Fonction : Fixation fourrure et tige filetée
Usage : Plafond suspendu
Pose : Classique et rapide
Compatibilité fourrures : 45,47
Recoupe de la tige filetée : Non nécessaire
Résistance mécanique : Élevée
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
- Plafond
- Acier
- Accessoires
- Fixation
- Construction
- Ossature
- Afficher plus
SUSPENTE HOURDIS 3 EN 1
La suspente hourdis 3 en 1 se fixe sur les hourdis béton et permet de fixer les fourrures de 3 façons : avec suspentes courtes ou longues ou avec tige filetée. Elle se fixe sur...
RAIL COURBE, réalisation plus aisée de cloison courbe
Rail 50 type U profilé métallique perforé destiné à la réalisation de cloison courbe, composé de « vertèbres » permettant la courbure....
Appui intermédiaire, système de fixation réglable pour le doublage des murs sur ossatures métallique
La solution de fixations réglables pour le doublage des murs sur ossature métallique. Rapidité et facilité de mise en oeuvre. Pas de pont thermique grâce à la composition...
I CLIC SOLUTIONS : système d’ossature métallique pour plafond suspendu logue portée
Le système I CLIC SOLUTIONS est un système d’ossature métallique pour plafond suspendu longue portée, fixée sur support bois, métallique ou béton,...
HUMI’PROTECT : Enduit en poudre à base de ciment
Enduit en poudre à base de ciment pour le traitement des supports dégradés par l’humidité en intérieur et extérieur. HUMI’PROTECT est un enduit...
Oscar : Enduit en pâte super fin
Enduit en pâte super fin. Intérieur- extérieur. Enduit en pâte pour travaux de finition en intérieur et extérieur sur murs et plafonds. Oscar permet d’obtenir...
Bande à joint papier hydro spéciale pièces humides
La bande à joint papier hydro permet de réaliser les joints des plaques de plâtre. C’est un papier kraft avec traitement hydrofuge. Disponibles en 30ML et 50ML et largeur 51mm. Les...
SEMIN MOB gamme DOUG : panneaux pour l’isolation thermique extérieure sous enduit des maisons ossatures bois
Les panneaux SEMIN MOB en fibre de bois à enduire sont spécialement conçus pour l’isolation des maisons à ossature bois. Grâce à leur grand format, ces panneaux...
SEM WOOD POUDRE : enduit de rebouchage en poudre sur bois
Enduit de rebouchage en poudre pour le traitement des trous et fissures sur bois. Caractéristiques principales : Enduit de rebouchage sur bois Application manuelle (au couteau à...
SEM WOOD PATE : enduit de rebouchage en pâte sur bois
Enduit de rebouchage en pâte pour le traitement des trous et fissures de petite taille sur bois. Caractéristiques principales : Enduit de rebouchage sur bois Application manuelle...