Cavalier double renfort : fixation fourrure plafond

Le cavalier double renfort est un accessoire de fixation conçu pour les plafonds suspendus, permettant de fixer la tige filetée et d’assurer le lien entre la fourrure et la tige filetée. Il garantit une excellente tenue mécanique de l’ossature, même dans les configurations les plus exigeantes.

Grâce à sa forte résistance, ce cavalier assure la stabilité durable de la structure du plafond. Sa pose classique et rapide facilite la mise en œuvre sur chantier, tout en limitant les opérations de préparation.

Compatible avec toutes les fourrures 45 et 47 du marché et sans nécessité de recoupe de la tige filetée, le cavalier double renfort constitue une solution fiable et pratique pour la réalisation d’ossatures de plafonds suspendus performantes et conformes aux exigences professionnelles.

Les avantages du cavalier double renfort :