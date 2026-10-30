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CDP : déshumidificateur gainable pour piscine intérieure

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CDP : déshumidificateur gainable pour piscine intérieure - Batiweb

Dans les piscines intérieures et les locaux où de grands volumes d'eau provoquent une forte condensation, une déshumidification efficace est indispensable : elle protège le bâtiment contre les détériorations et la corrosion, et assure un environnement confortable aux utilisateurs.

La nouvelle génération de déshumidificateurs gainables CDP85, CDP135 et CDP175 couvre les petits à grands bassins d'intérieur : piscines privées, piscines d'hôtels et piscines publiques.

Ces déshumidificateurs à condensation offrent des capacités améliorées, de 88 à 170 litres par 24 heures à 30 °C / 60 % HR, et jusqu'à 261 L/24h avec 15 % d'air extérieur. Leur consommation d'énergie spécifique (SEC) est fortement réduite grâce à un ventilateur centrifuge EC à débit constant et à un condenseur à micro-canaux. Ils fonctionnent au réfrigérant R454C (GWP 148), qui réduit l'équivalent CO2 de plus de 95 % et rend la gamme conforme à la réglementation jusqu'en 2032. Un mode inoccupé réduit le débit d'air et la consommation lorsque la piscine n'est pas utilisée.

Conçus pour l'environnement agressif des piscines, ils bénéficient d'une carrosserie en tôle d'acier galvanisée peinte au four, de serpentins en aluminium avec revêtement époxy et d'une protection anticorrosion classe C4 selon EN/ISO 12944-2. Le nouvel écran tactile, les sondes d'humidité et de température intégrées, la carte MicroSD et la communication Modbus RS485 RTU facilitent le pilotage, y compris d'une batterie eau chaude, d'un refroidissement, d'un ventilateur d'extraction ou d'un clapet d'air neuf. Montage au mur ou au sol, sens de soufflage et de reprise inversables, sortie de soufflage latérale ou par le haut.

Labels et certifications (détail) :

  • ISO (protection anticorrosion classe C4 selon EN/ISO 12944-2)

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Gamme : CDP85, CDP135, CDP175
Plage de service : 15 à 38 °C, 40 à 95 % HR
Capacité à 30 °C / 60 % HR (débit nominal) : 88 / 155 / 170 L/24h
Capacité avec 15 % d'air extérieur (9,0 g/kg) : 126 / 222 / 261 L/24h
Capacité à 20 °C / 60 % HR : 56 / 75 / 100 L/24h
SEC à 30 °C / 60 % HR : 0,38 / 0,39 / 0,45 kWh/l
SEC à 20 °C / 60 % HR : 0,58 / 0,58 / 0,67 kWh/l
Débit d'air nominal : 1500 / 2500 / 3600 m³/h
Plage de débit : 500-1500 / 1200-2500 / 1500-3600 m³/h
Pression extérieure max. : 300 / 350 / 450 Pa
Charge R454C : 1,2 / 1,5 / 1,7 kg (0,18 / 0,22 / 0,25 t éq. CO2), GWP 148
Alimentation : 230 V mono (CDP85), 230 V mono ou 400 V tri (CDP135), 400 V tri (CDP175)
Consommation électrique au débit nominal : 1,9 / 3,3 / 4,6 kW
Intensité max. : 8,8 A (CDP85) ; 16,1 A mono ou 5,7 A tri (CDP135) ; 9,1 A (CDP175)
Dimensions (L x P x H) : 1155 x 729 x 650 / 1300 x 904 x 850 / 1400 x 1014 x 975 mm
Raccordement air : Ø 400 mm (CDP85, CDP135), Ø 500 mm (CDP175) ; air neuf Ø 160 mm
Poids (sans condenseur à eau) : 140 / 230 / 240 kg
Isolation : panneaux sandwich 50 mm
Couleur : RAL 9016

Labels et certifications

  • ISO

Divers

Apport d'air neuf hygiénique jusqu'à 15 % du débit via gaine Ø 160 mm
Options : condenseur à eau en titane (calories restituées au bassin), batterie de chauffe interne eau chaude ou électrique
Accessoires : télécommande sans fil DRC2, sonde RH/T° externe, pieds amortisseurs, supports muraux (CDP85 et CDP135), vanne 2 voies et motorisation, batteries eau chaude interne LPHW(I) (4,2 / 6,8 / 8,6 kW) et externe LPHW(E), batterie électrique externe 6, 9 ou 15 kW
Modes de fonctionnement : automatique, continu ou par détection
CDP175 : surface au sol minimale de 14 m² en ventilation continue (45 m² en On/Off, 5 m² en montage mural)

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Maison individuelle
  • Sports et loisirs
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