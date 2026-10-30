CDP : déshumidificateur gainable pour piscine intérieure

Dans les piscines intérieures et les locaux où de grands volumes d'eau provoquent une forte condensation, une déshumidification efficace est indispensable : elle protège le bâtiment contre les détériorations et la corrosion, et assure un environnement confortable aux utilisateurs.

La nouvelle génération de déshumidificateurs gainables CDP85, CDP135 et CDP175 couvre les petits à grands bassins d'intérieur : piscines privées, piscines d'hôtels et piscines publiques.

Ces déshumidificateurs à condensation offrent des capacités améliorées, de 88 à 170 litres par 24 heures à 30 °C / 60 % HR, et jusqu'à 261 L/24h avec 15 % d'air extérieur. Leur consommation d'énergie spécifique (SEC) est fortement réduite grâce à un ventilateur centrifuge EC à débit constant et à un condenseur à micro-canaux. Ils fonctionnent au réfrigérant R454C (GWP 148), qui réduit l'équivalent CO2 de plus de 95 % et rend la gamme conforme à la réglementation jusqu'en 2032. Un mode inoccupé réduit le débit d'air et la consommation lorsque la piscine n'est pas utilisée.

Conçus pour l'environnement agressif des piscines, ils bénéficient d'une carrosserie en tôle d'acier galvanisée peinte au four, de serpentins en aluminium avec revêtement époxy et d'une protection anticorrosion classe C4 selon EN/ISO 12944-2. Le nouvel écran tactile, les sondes d'humidité et de température intégrées, la carte MicroSD et la communication Modbus RS485 RTU facilitent le pilotage, y compris d'une batterie eau chaude, d'un refroidissement, d'un ventilateur d'extraction ou d'un clapet d'air neuf. Montage au mur ou au sol, sens de soufflage et de reprise inversables, sortie de soufflage latérale ou par le haut.

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