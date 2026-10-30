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GE-P : déshumidificateur mobile professionnel 28 à 95 L/j

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GE-P : déshumidificateur mobile professionnel 28 à 95 L/j - Batiweb

La gamme GE-P a été conçue pour les professionnels qui recherchent une solution de déshumidification performante, robuste et facile à utiliser.

Fabriqués en Europe, compacts et légers, ces déshumidificateurs mobiles se déplacent aisément grâce à leurs grandes roues et à leur poignée télescopique, ce qui les rend particulièrement adaptés aux chantiers de construction, aux opérations de séchage après sinistre, aux entrepôts et aux applications industrielles temporaires.

La gamme couvre des capacités de 28 à 95 litres par 24 heures (à 30 °C / 80 % HR) avec cinq modèles : GE300P, GE300SP (avec élément chauffant électrique de 1 kW et deux raccords de gaine Ø 100 mm), GE500P, GE700P et GE900P. Leur technologie de déshumidification à haute efficacité réduit rapidement le taux d'humidité tout en maîtrisant la consommation d'énergie, mesurée par un compteur kWh certifié et un compteur horaire non réinitialisable de série.

Ils fonctionnent au fluide frigorigène R454C, non toxique, ininflammable et à très faible PRG. Le panneau de commande LCD intègre un capteur de point de rosée, une indication de l'état hygrométrique par code couleur, une connexion pour hygrostat externe et une mise à jour logicielle par carte SD. Les GE300P, GE300SP et GE500P collectent les condensats dans un réservoir (pompe de relevage en option, détectée automatiquement), tandis que les GE700P et GE900P disposent d'une pompe de relevage intégrée pour une évacuation continue.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Gamme : GE300P, GE300SP, GE500P, GE700P, GE900P
Capacité à 30 °C / 80 % HR : 34 / 28 / 58 / 76 / 95 L/24h
Capacité à 20 °C / 60 % HR : 16,5 / 13 / 22,5 / 34,5 / 46,5 L/24h
Plage de fonctionnement de la gamme : 5 à 30 °C, 30 à 90 % HR
Débit d'air : 290 à 900 m³/h selon modèle et vitesse (2 vitesses + mode nuit)
Puissance maximale : 610 W à 1900 W selon modèle
Alimentation : 230 V / 50 Hz, câble de 5 m
Niveau sonore à 1 m : 51 à 64 dB(A)
Réservoir de condensats : 8 l (GE300P, GE300SP), 13 l (GE500P)
Pompe de relevage : en option (GE300P, GE300SP, GE500P), intégrée sur GE700P et GE900P avec relevage jusqu'à 4 m
Évacuation des condensats : Ø 15 mm (GE300P, GE300SP, GE500P), Ø 9 mm (GE700P, GE900P)
Fluide frigorigène : R454C
Dimensions (H x L x P) : de 845 x 452 x 538 mm (GE500P) à 906 x 502 x 547 mm (GE700P, GE900P) ; 860 x 391 x 508 mm (GE300P, GE300SP)
Poids : 35 à 58 kg
Compteur kWh certifié et compteur horaire non réinitialisable de série

Divers

Fabrication européenne
Empilables pour le stockage (GE300P, GE300SP, GE500P)
Mode nuit pour un fonctionnement plus silencieux dans les espaces occupés
GE300SP : élément chauffant électrique 1 kW et 2 raccords de gaine Ø 100 mm
Accessoires : filtre de rechange, tube de vidange Ø 15 mm ou Ø 9 mm (6 m), pompe de relevage, hygrostat externe, capteur de point de rosée
Applications : chantiers de construction, séchage après dégât des eaux, entrepôts, locaux nécessitant un contrôle précis de l'hygrométrie

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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