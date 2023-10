Cellomur® Ultra ECA : Panneau en polystyrène expansé à Empreinte Carbone Améliorée pour l'isolation des murs extérieurs

Le panneau Cellomur® Ultra ECA en polystyrène expansé graphité est à Empreinte Carbone Améliorée. Cette nouvelle gamme, ECA, est le première née de notre nouvelle génération d’isolants PSE à faible impact carbone. Contribuant à l’utilisation de matières premières renouvelables issues de la biomasse, Cellomur® Ultra ECA est dédié à l’isolation thermique par l’extérieur sous enduit mince. Avec de hautes performances thermiques, mécaniques et environnementales, il trouvera sa place dans tout projet de construction bas carbone.

Certifié ACERMI et ISCC Carbone Durable, Cellomur® Ultra ECA vous offre également tous les avantages du polystyrène expansé en isolation : durabilité excellente, facilité de pose, performance thermique et économie. Une innovation à découvrir dès maintenant sur vos chantiers !



Les + produit :

Impact CO 2 réduit de 60% par rapport à un isolant PSE « classique »

Contribue à l'utilisation de matières premières renouvelables limitant l'épuisement des ressources fossiles et valorisant les déchets verts d'autres filières

Recyclable à 100%

Hautes performances thermiques avec un λ = 0,031 W/m.K

Excellente durabilité sur toute la durée de vie du produit

Répond aux exigences de la RE 2020

Répond aux exigences de la réglementation incendie

Matériaux :

Polystyrène expansé

Labels et Certifications :