Terradall® Portée Ultra ECA : panneau polystyrène expansé bas carbone pour l’isolation des sols sous dalle portée

Le panneau Terradall® Portée Ultra ECA – Empreinte Carbone Améliorée – fait partie de notre nouvelle génération d’isolants PSE à faible impact carbone. Contribuant à l’utilisation de matières premières renouvelables issues de la biomasse, Terradall® Portée Ultra ECA est dédié à l’isolation des sols sous dalle portée. Avec de hautes performances thermiques et environnementales, il trouvera sa place dans tout projet de construction bas carbone.

Certifié ACERMI et ISCC+, Terradall® Portée Ultra ECA vous offre tous les avantages du polystyrène expansé en isolation : durabilité excellente, facilité de pose, performance thermique et économie. Une innovation à découvrir dès maintenant sur vos chantiers !

Les + produit :

Impact CO 2 réduit par rapport à un isolant PSE classique*

réduit par rapport à un isolant PSE classique* Contribue à l’utilisation de matières premières renouvelables limitant l’épuisement des ressources fossiles et valorisant les déchets verts d’autres filières

100% recyclable avec notre service REuse

Moins de décaissement à prévoir pour une même isolation thermique

Hautes performances thermiques (λ= 0,032 W/(m.K) – R max. = 9,35 m².K/W)

Meilleure gestion de la phase de terrassement

Produit optimisé pour l’isolation des dalles portées sur terre-plein

Conforme aux recommandations professionnelles AFIPEB/FFB UMGO

Grands panneaux pour une meilleure productivité chantier

Certifié ACERMI et ISCC+

Excellent rapport coût/performance/impact environnemental

Livraison directe sur chantier possible

Répond aux exigences de la RE 2020

Conçu et fabriqué en France

* FDES en attente de vérification