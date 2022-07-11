ConnexionS'abonner
Terradall® Portée Ultra ECA : panneau polystyrène expansé bas carbone pour l’isolation des sols sous dalle portée

HIRSCH Isolation

Le panneau Terradall® Portée Ultra ECA – Empreinte Carbone Améliorée – fait partie de notre nouvelle génération d’isolants PSE à faible impact carbone. Contribuant à l’utilisation de matières premières renouvelables issues de la biomasse, Terradall® Portée Ultra ECA est dédié à l’isolation des sols sous dalle portée. Avec de hautes performances thermiques et environnementales, il trouvera sa place dans tout projet de construction bas carbone.

Certifié ACERMI et ISCC+, Terradall® Portée Ultra ECA vous offre tous les avantages du polystyrène expansé en isolation : durabilité excellente, facilité de pose, performance thermique et économie. Une innovation à découvrir dès maintenant sur vos chantiers !

Les + produit :

  • Impact CO2 réduit par rapport à un isolant PSE classique*
  • Contribue à l’utilisation de matières premières renouvelables limitant l’épuisement des ressources fossiles et valorisant les déchets verts d’autres filières
  • 100% recyclable avec notre service REuse
  • Moins de décaissement à prévoir pour une même isolation thermique
  • Hautes performances thermiques (λ= 0,032 W/(m.K) – R max. = 9,35 m².K/W)
  • Meilleure gestion de la phase de terrassement
  • Produit optimisé pour l’isolation des dalles portées sur terre-plein
  • Conforme aux recommandations professionnelles AFIPEB/FFB UMGO
  • Grands panneaux pour une meilleure productivité chantier
  • Certifié ACERMI et ISCC+
  • Excellent rapport coût/performance/impact environnemental
  • Livraison directe sur chantier possible
  • Répond aux exigences de la RE 2020
  • Conçu et fabriqué en France

* FDES en attente de vérification

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Destination : Sous dalle portée
Usage : Isolation en partie courante du sol
Conductivité thermique λ : 0,032 (W/m.K)
Largeur de l'UC (*) (m) : 1,2, m
Type d’isolant : Polystyrène expansé (PSE)
Code ISOLE : De 20 à 75 mm : 22232 / De 80 à 300 mm : 22233, 22233, 22232
N° ACERMI : 22/081/1567
N° DOP : ISOL001-21
Étiquetage sanitaire : A+

Matériaux

  • Polystyrène

Labels et certifications

  • ISCC+
  • Label Acermi

Divers

Ancrage dans la dalle béton avec les fixations spirales dédiées Terradall® Fix, à raison de 4 fixations par panneau (soit 1,33 fixations par m² d’isolant).

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

HIRSCH Isolation - Batiweb

Filiale du leader européen du polystyrène expansé, et avec 5 usines en France, HIRSCH...

164-174 rue Victor Hugo
92300 Levallois Perret
France

Plus d'informations


