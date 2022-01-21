ConnexionS'abonner
Stisolmur® Ultra : Panneau en polystyrène expansé isolation intérieure

HIRSCH Isolation

Le panneau Stisolmur® Ultra en polystyrène expansé à poser par collage pour isolation intérieure derrière contre-cloison.

Les + produit :

  • Haute performance thermique
  • Panneau parfaitement adapté à l’isolation thermique par l’intérieur derrière contre-cloison (carreau de plâtre ou brique plâtrière) en neuf ou rénovation.
  • Panneau rigide, non hydrophile et léger

Matériaux :

  • Polystyrène expansé

Labels et Certifications :

  • Produit certifié Acermi
  • Norme européenne
  • Marque CE selon la norme NF EN 13163

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Destination : Isolation thermique des murs intérieurs
Usage : Isolation thermique par l'intérieur
Conductivité thermique λ : 32, mW/m.K

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
HIRSCH Isolation - Batiweb

Filiale du leader européen du polystyrène expansé, et avec 5 usines en France, HIRSCH...

164-174 rue Victor Hugo
92300 Levallois Perret
France

Plus d'informations


