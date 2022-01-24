ConnexionS'abonner
Cellomur® Ultra : Panneau en polystyrène expansé pour l'isolation des murs extérieurs

HIRSCH Isolation

Le panneau Cellomur® Ultra est en polystyrène expansé graphité pour l’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Les panneaux isolants Cellomur® Ultra permettent d’isoler les murs extérieurs avec un isolant à haute performance thermique, pour apporter un meilleur confort de vie. Ce panneau est conforme à la norme NF EN 13163, au CPT3035v3, aux avis techniques des différents tenants de systèmes d’ETICS et éligible aux CEE pour la fiche BAR EN 102 pour l’isolation des murs par l’extérieur sous enduit pour les épaisseurs supérieures à 115 mm.

Les + produit :

  • Panneau parfaitement adapté à l’isolation thermique par l’extérieur sous enduit mince.
  • Excellente durabilité
  • Haute performance thermique

Matériaux :

  • Polystyrène expansé

Labels et Certifications :

  • Produit certifié Acermi
  • Norme européenne
  • Marque CE selon la norme NF EN 13163

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Destination : Isolation thermique par l'extérieur sous enduit
Usage : Murs extérieurs
Conductivité thermique λ : 31, mW/m.K

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

