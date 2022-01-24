Cellomur® Ultra : Panneau en polystyrène expansé pour l'isolation des murs extérieurs

Le panneau Cellomur® Ultra est en polystyrène expansé graphité pour l’isolation thermique par l’extérieur (ITE). Les panneaux isolants Cellomur® Ultra permettent d’isoler les murs extérieurs avec un isolant à haute performance thermique, pour apporter un meilleur confort de vie. Ce panneau est conforme à la norme NF EN 13163, au CPT3035v3, aux avis techniques des différents tenants de systèmes d’ETICS et éligible aux CEE pour la fiche BAR EN 102 pour l’isolation des murs par l’extérieur sous enduit pour les épaisseurs supérieures à 115 mm.



Les + produit :

Panneau parfaitement adapté à l’isolation thermique par l’extérieur sous enduit mince.

Excellente durabilité

Haute performance thermique

Matériaux :

Polystyrène expansé

Labels et Certifications :