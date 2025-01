Terradall® Portée Reuse : Le tout premier isolant en polystyrène expansé sans matière neuve dédié à l’isolation des sols sous dalle portée

Terradall® Portée REuse est le tout premier isolant en polystyrène expansé avec 0% de matière première neuve dédié à l’isolation des sols sous dalle portée. Il est fabriqué, grâce à un processus de production spécifique, à partir de chutes récupérées sur les chantiers et de chutes de production.



Terradall® Portée REuse vous offre tous les avantages du polystyrène expansé en isolation : durabilité excellente, facilité de pose, performance thermique et économie, avec un impact environnemental réduit et une démarche en faveur de l’économie circulaire. Comme tous nos autres isolants PSE conventionnels, il est 100% recyclable. Recyclez-le !



Ancrage dans la dalle béton avec les fixations spirales dédiées Terradall® Fix, à raison de 4 fixations par panneau (soit 1,33 fixations par m² d’isolant).



Le panneau Terradall® Portée REuse est recommandé pour l’isolation thermique sous dalle portée pour tous types de bâtiments. La dalle portée doit être dimensionnée avec un ferraillage lui permettant de supporter elle-même les charges permanentes et de services. Elle transmet donc les efforts aux appuis (longrines, plots, …). La dalle portée ne repose alors pas uniformément sur le support.

Les + produit :

Le 1er isolant sous dalles portées fabriqué sans matière neuve

Fabriqué sans matière neuve

Impact carbone réduit

100% recyclable avec notre service REuse

Produit optimisé pour l’isolation des dalles portées sur terre-plein

Conforme aux recommandations professionnelles AFIPEB/FFB UMGO

Grands panneaux pour une meilleure productivité chantier

Excellent rapport coût/performance/impact environnemental

Répond aux exigences de la RE 2020

Conçu et fabriqué en France

Matériaux (détail) :

Polystyrène expansé 100% recyclé

Numéro de certification ACERMI :