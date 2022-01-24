Terradall® HR : Panneau en polystyrène expansé pour l'isolation sous dallage

Destination : Sous dallage

Usage : Isolation en partie courante du sol

Conductivité thermique λ : 0,033 (W/m.K)

Largeur de l'UC (*) (m) : 1,2, m

Déformation de service Ds : ds mini : 0,8 % ds maxi : 1,2 %

Étiquetage sanitaire : A+