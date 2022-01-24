Terradall® HR : Panneau en polystyrène expansé pour l'isolation sous dallage
Le panneau Terradall HR est en polystyrène expansé à bords droits de très forte densité, dédié à l’isolation sous dallage de terre-plein (DTU 13.3) des bâtiments tertiaires et collectifs, jusqu’à une épaisseur de 156 mm (R = 4,7 m².K/W).
Les + produit :
- Haute résistance mécanique : Rcs = 130 kPa – CS (10/Y) = 250 kPa
- Hautes performances thermiques (λ= 0,033 W/(m.K) – R max. = 4,7 m².K/W en bâtiment collectif et tertiaire)
- Certifié ACERMI
- Coût limité au m² : une seule couche pour atteindre des R > 4 m².K/W
- Excellent rapport coût/performance/impact environnemental
- Grands panneaux pour une meilleure productivité chantier
- Répond aux exigences de la RE 2020
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France
Matériaux :
- Polystyrène expansé
Labels et Certifications :
- Produit certifié Acermi
- N° DOP : ISOL001-19
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Destination : Sous dallage
Usage : Isolation en partie courante du sol
Conductivité thermique λ : 0,033 (W/m.K)
Largeur de l'UC (*) (m) : 1,2, m
Déformation de service Ds : ds mini : 0,8 % ds maxi : 1,2 %
Étiquetage sanitaire : A+
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
HIRSCH Isolation lance les premiers isolants PSE 100 % recyclés
Après avoir mis en place le premier service de collecte et de recyclage de déchets PSE en circuits courts (REuse), HIRSCH Isolation propose maintenant une gamme d’isolants produits à 100 % à partir de...