Terradall® HR : Panneau en polystyrène expansé pour l'isolation sous dallage

HIRSCH Isolation

Le panneau Terradall HR est en polystyrène expansé à bords droits de très forte densité, dédié à l’isolation sous dallage de terre-plein (DTU 13.3) des bâtiments tertiaires et collectifs, jusqu’à une épaisseur de 156 mm (R = 4,7 m².K/W).

  • Haute résistance mécanique : Rcs = 130 kPa – CS (10/Y) = 250 kPa
  • Hautes performances thermiques (λ= 0,033 W/(m.K) – R max. = 4,7 m².K/W en bâtiment collectif et tertiaire)
  • Certifié ACERMI
  • Coût limité au m² : une seule couche pour atteindre des R > 4 m².K/W
  • Excellent rapport coût/performance/impact environnemental
  • Grands panneaux pour une meilleure productivité chantier
  • Répond aux exigences de la RE 2020
  • 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
  • Conçu et fabriqué en France

  • Polystyrène expansé

  • Produit certifié Acermi
  • N° DOP : ISOL001-19

Destination : Sous dallage
Usage : Isolation en partie courante du sol
Conductivité thermique λ : 0,033 (W/m.K)
Largeur de l'UC (*) (m) : 1,2, m
Déformation de service Ds : ds mini : 0,8 % ds maxi : 1,2 %
Étiquetage sanitaire : A+

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire

