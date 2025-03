Doublifix : le doublage de mur intérieur sans prise de tête

Doublifix : Une solution innovante pour l'isolation thermique et acoustique

Doublifix révolutionne le marché de l’isolation en combinant un isolant en polystyrène expansé (PSE) HIRSCH Isolation, fabriqué en France, avec un kit de fixation co-développé avec fischer. Ce système simplifié inclut des cornières hautes et basses, ainsi que des plaques de plâtre standards, compatibles avec différentes marques et épaisseurs dès 12,5 mm. En intégrant des panneaux d’isolation jusqu'à 160 mm d'épaisseur, Doublifix permet de répondre aux exigences de la RE2020, tout en offrant un excellent rendement thermique de 5,30 m².K/W.

Économie et gain de temps sur chantier

Le système Doublifix facilite l'installation grâce à sa conception simplifiée. Seules deux cornières sont nécessaires, sans avoir besoin d’ossature métallique ni de vis supplémentaires, réduisant ainsi les coûts d'achat et de mise en œuvre. La solution est parfaitement adaptée aux plaques de plâtre standards, offrant flexibilité et économies pour les artisans. Elle permet également d'isoler rapidement des murs en maisons individuelles, logements collectifs ou bâtiments non-résidentiels, et s'installe sur divers supports comme le béton, la brique alvéolée ou le béton banché.

Installation rapide et simple

L'installation du système Doublifix ne prend que quelques étapes : pose des cornières, insertion de l'isolant PSE, fixation à l'aide des chevilles et vis, et montage des plaques de plâtre. Ce processus réduit considérablement le temps de travail sur le chantier, tout en garantissant une isolation optimale.

Respect des normes et performance acoustique

Doublifix respecte les normes DTU 25.41 et assure une excellente performance acoustique avec une amélioration de l'indice d'isolation de +8 dB sur voile béton et de +12 dB sur mur en briques maçonnées. Il permet également le passage de canalisations électriques et de plomberie entre l'isolant et les connecteurs.

Une isolation durable et écologique

Le système Doublifix est conçu pour réduire l’empreinte carbone, en éliminant la nécessité de fourrures et de montants. Les panneaux PSE sont recyclables et fabriqués localement dans des usines françaises. De plus, Doublifix propose des options avec des matériaux à empreinte carbone réduite, comme le PSE ECA fabriqué à partir de matières renouvelables issues de la biomasse, offrant une solution idéale pour les projets de construction bas carbone.

Doublifix est une solution d’isolation thermique performante, économique, rapide à installer et respectueuse de l’environnement. Idéale pour les professionnels du bâtiment, elle répond aux besoins de durabilité, de performance thermique et d’acoustique tout en réduisant l’impact écologique. Grâce à ses kits flexibles, Doublifix s’adapte à tous les types de projets de construction.