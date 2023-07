Centrale double flux haut rendement Serencio P UP

PLUS-PRODUIT :

Une qualité d'air intérieur renforcée grâce aux deux étages de filtres.

Une centrale connectée.

Des performances optimales et une modulation des débits possible pour une maitrise des consommations énergétiques.

SPÉCIFICITÉS PRODUIT :

Économies d'énergie

La centrale Serencio P UP est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.

Connectivité

La centrale Serencio P UP est connectée : elle est équipée du Modbus RTU en natif et du Bacnet IP en option.

Un logiciel de connexion PC, une IHM tactile et un module wifi sont également disponibles en option.

Des performances avancées

La centrale dispose d'un échangeur à contre-courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement. Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.

Qualité d'air intérieur optimale

Cette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 60% (de série) et ePM1 70% (en option).

La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.