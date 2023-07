Épurateur d'air NOVABSO

Application tertiaire :

Solution développée pour répondre à toutes les applications tertiaires telles que les bureaux, open space et locaux collectifs, les établissements scolaires et de petite enfance, l’hôtellerie et les salles de restaurant, les maisons de retraites et EHPAD, les cabinets médicaux, l’ensemble des ERP...



Version :

1 seule version / taille disponible pour une simplification de dimensionnement

Solution de pilotage Maître - Esclaves disponible

Différentes possibilités et solutions pour le raccordement diffuseur et grille de reprise



Installation :

Intérieur en montage faux plafond ou placard

Montage suspendu au plafond ou mural à la verticale

Caisson ultra-compact – Hauteur < 230 mm