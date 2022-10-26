Configurateur de FDES pour les isolants en polystyrène expansé (PSE)

Spécialiste de l’isolation pour un habitat durable, HIRSCH Isolation est aux côtés de ses clients pour construire des bâtiments répondant aux critères environnementaux les plus exigeants. Dans cet objectif d’accompagnement et de construction durable, HIRSCH Isolation propose le premier configurateur de FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire) pour l’ensemble de sa gamme de produits isolants en PSE.



Parce que le poids carbone des produits de construction est devenu l’un des enjeux phares du bâtiment, avec l’entrée en vigueur de la RE 2020, l’accès aux données, à travers les FDES, est primordial et se doit de répondre à chaque cas particulier, que ce soit pour les prescripteurs, les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre ou encore les distributeurs. C’est pour répondre à tous ces acteurs que HIRSCH Isolation prépare un configurateur de FDES intégrant l’ensemble de sa gamme de produits d’isolation en PSE.



Pour mettre au point ce configurateur, HIRSCH Isolation s’est associé au développeur d’applications d’évaluation environnementale Apsivi pour intégrer l’ensemble de sa gamme et générer des FDES vérifiées et exploitable directement par l’utilisateur. Véritable gain de temps, le configurateur est la garantie d’obtenir un poids carbone fiable et correspondant à la réalité du chantier : l’outil affiche en temps réel l’ensemble des indicateurs environnementaux, qui varie selon l’épaisseur d’isolant sélectionnée et le détail par étape du cycle de vie. Il permet également, pour chaque compte, de classer et d’enregistrer les FDES (par chantier, par application…).



Matériaux :

PSE

Labels & Certifications :