Contre Plinthe Mini-Leiste

Ce profilé vise à remplacer les plinthes et accorde une nouvelle esthétique discrète et raffinée à la finition entre le revêtement de sol et le mur ou le châssis de la baie vitrée.

Il convient pour la pose de :

LVT, de sol stratifié, de parquet et de carrelage.

Revêtements de sols à partir de 5 mm d’épaisseur et permet de masquer et de compenser des dilatations de 5 à 13 mm.

Se monte facilement par système breveté de clipsage, sans outils ni points de fixations visibles.