Contre Plinthe Mini-Leiste

ROMUS
Ce profilé vise à remplacer les plinthes et accorde une nouvelle esthétique discrète et raffinée à la finition entre le revêtement de sol et le mur ou le châssis de la baie vitrée.

Il convient pour la pose de :

  • LVT, de sol stratifié, de parquet et de carrelage.
  • Revêtements de sols à partir de 5 mm d’épaisseur et permet de masquer et de compenser des dilatations de 5 à 13 mm. 

Se monte facilement par système breveté de clipsage, sans outils ni points de fixations visibles.  

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Modèle : MINI-L.
Type : perce.
Couleur : alu incolore / alu noir.
Longueur : 2.00.
Largeur : 16 mm.
Hauteur : 5 mm.
Fixation : par clips.
Pour revêtement de sol de : 5 mm.
Quantité / carton : 10.
Poids : 0,14.

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Les clips de montage fournis sont insérés dans les glissières du profilé.
Plaquer le profilé contre le mur et à l’aide de l’équerre de montage exercer une pression sur les clips jusqu’à ce que ceux-ci rentrent dans le joint de dilatation. Le profilé commence alors à descendre, retirer ensuite l’équerre de montage et appuyer pour le faire descendre complètement jusqu’au revêtement de sol.
Le profilé peut être retiré à tout moment pour toute correction éventuelle.

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
Documentation

