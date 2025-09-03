ConnexionS'abonner
Fermer

Cornières métalliques

ROMUS
Partager : 

Cornières métalliques

Deux usages principaux :

  • Protection des angles de murs contre les chocs de toute nature dans les hôpitaux, hôtels, cuisines, collectivités, etc... Dans ce cas, l’inox est plus particulièrement conseillé.
  • Pour cacher l’épaisseur d’un revêtement s’arrêtant au bord d’un angle de mur.

Large gamme disponible en 50x50mm/30x30mm/20x20mm et 20x10mm et en Alu Incolore/Alu brut/Inox 304 ou 430 et inox brossé 430

POSE DES CORNIÈRES ADHÉSIVES :
Pour une meilleure adhérence notmm et amment sur les supports poreux, nous conseillons d’employer un primaire et de l’appliquer sur une surface légèrement inxérieure à celle qu’occupera la cornière.
Laisser sécher en s’assurant que le primaire ne transfère plus aux doigts. Coller la cornière.

Fiche technique

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.