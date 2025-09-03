Cornières métalliques

Deux usages principaux :

Protection des angles de murs contre les chocs de toute nature dans les hôpitaux, hôtels, cuisines, collectivités, etc... Dans ce cas, l’inox est plus particulièrement conseillé.

Pour cacher l’épaisseur d’un revêtement s’arrêtant au bord d’un angle de mur.

Large gamme disponible en 50x50mm/30x30mm/20x20mm et 20x10mm et en Alu Incolore/Alu brut/Inox 304 ou 430 et inox brossé 430

POSE DES CORNIÈRES ADHÉSIVES :

Pour une meilleure adhérence notmm et amment sur les supports poreux, nous conseillons d’employer un primaire et de l’appliquer sur une surface légèrement inxérieure à celle qu’occupera la cornière.

Laisser sécher en s’assurant que le primaire ne transfère plus aux doigts. Coller la cornière.