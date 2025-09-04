ConnexionS'abonner
Dalles podotactiles "Tactidal-2"

ROMUS
Dalles podotactiles en caoutchouc (éveil de la vigilance) pour attirer l’attention sur la présence d’un escalier, d’une traversée de route ou d’un danger. 

Mise en oeuvre => Avant la pose, le sol doit être parfaitement nettoyé, sec et plan. => Il est conseillé de poncer légèrement la partie arrière de la dalle pour créer une accroche avec l'adhésif.

  • Produits imputrescibles, résistant aux moisissures, exclusivement champignons et micro-organismes.
  • Produits antidérapants, résistants, faciles à mettre en oeuvre.
  • Résonance mate de la canne blanche sur le matériau contrastant avec celle du sol.
  • Bandes biseautées.
  • Bien maroufler entre les plots.

Poids 1.5 kg la dalle
Classement feu Bfl-s1

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
ROMUS - Batiweb

Avec 50 ans d’existence, ROMUS a su devenir un expert français en solutions de finitions...

13 15 rue du Taillefer
91160 CHAMPLAN
France

