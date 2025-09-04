Dalles podotactiles "Tactidal-2"

Dalles podotactiles en caoutchouc (éveil de la vigilance) pour attirer l’attention sur la présence d’un escalier, d’une traversée de route ou d’un danger.

Mise en oeuvre => Avant la pose, le sol doit être parfaitement nettoyé, sec et plan. => Il est conseillé de poncer légèrement la partie arrière de la dalle pour créer une accroche avec l'adhésif.