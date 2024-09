MULTI-BAND FLEXX : bande adhésive universelle haute performance

Bande adhésive universelle pour applications extérieures et intérieures, très résistante au vieillissement, à haut pouvoir adhésif, avec adhérence initiale optimisée sur surfaces géotextile et collage à froid amélioré.

La nouvelle bande adhésive DELTA-MULTI-BAND® FLEXX complète la gamme actuelle en prenant en considération toutes les caractéristiques et la valeur ajoutée qui ont fait le succès du DELTA-MULTI-BAND®. En plus de cela, la nouvelle version DELTA-MULTI-BAND® FLEXX offre une adhérence optimisée sur les surfaces géotextiles, comme les écrans DELTA-XX PLUS®. Il est adapté à une utilisation à des températures extérieures plus basses, ce qui permet une flexibilité d’application encore plus étendue.

Applications intérieures et extérieures. Pour le collage et la réparation de tous les écrans DELTA® (écrans de sous-toiture, pare-pluie, pare-vapeur sur leur face supérieure imprimée) ainsi que pour le raccord à tous les supports en plastique rigide, métal, bois lisse, matériaux dérivés du bois et béton banché lisse. Particulièrement adapté au collage de surfaces géotextile (par ex. DELTA-XX PLUS®).

Matériaux (détail) :

Colle en acrylique pur, exempte de solvants et de plastifiants associée à une armature en PET et appliquée sur un film PP noir souple, malléable et stabilisé aux UV. Avec papier pelable en sous-face.

Labels et certifications (détail) :