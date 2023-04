DELTA-RGA : système anti retrait-gonflement des sols argileux

Dévoiement et collecte des eaux d'infiltration à plus de 2 mètres de la construction

Création d'une couche anti-évaporation

Création d'une surface horizontale imperméabilisante grâce au bord autoadhésif intégré

Peu de variation de la teneur en eau du sol argileux

Pas de phénomène de retrait-gonflement du sol et ainsi pérennité du bâti préservée

Forte capacité de drainage (env. 0,58 l/(s ·m) à 5 % de pente), permettant d'évacuer plus de 10 fois l'intensité d'un événement pluviométrique majeur

Importante résistance au fluage du système drainant (> 10 % sous 100 kPa)

Durée de vie du système testée : 100 ans minimum

Non polluant pour l'eau potable, résistant aux agents chimiques, bactériologiques, alcalins, résistant aux racines.