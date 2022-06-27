ConnexionS'abonner
Fermer

DELTA-FASSADE 50 : écran pare-pluie anti-UV sous Avis Technique

Partager le produit
DÖRKEN - Les écrans DELTA

DELTA-FASSADE 50 est un écran pare-pluie anti-UV et non-inflammable destiné à la protection de l'isolant thermique derrière parois ventilées avec bardages fermés ou ajourés jusqu'à 50 mm et 50%.

Matériaux :

  • Non-tissé noir en polyester associé à une enduction en résine polyacrylique noire
  • Masse surfacique : 270 g/m²
  • Étanche W1 avant et après vieillissement

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Pour claire-voie avec ajourations jusqu'à 50 mm et 50 %
Pour bardages fermés lorsque les besoins de résistance et de longévité l'exigent
Réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1 "non inflammable") de série (sans surcoût)
Test de résistance au vent (tests de fatigue et de ruine) avec le CSTB
Deux bords autocollants intégrés : étanchéité au vent (version DELTA-FASSADE 50 PLUS)
Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV)
Conforme au DTU 31.2 (exigence ≥ 0.5 g/m² · h · mmHg soit Sd ≤ 0,18 m)
Test 5.000 heures UV : phase chantier de 6 mois selon le DTU 31.2
Garantie 10 ans
Certification QB38 du CSTB
Avis Technique du CSTB : bardages bois, métal ou composite ; hauteur de construction jusqu'à 28 mètres ; ajourations verticales ou horizontales jusqu'à 50 mm et 50%.

Labels et certifications

  • CSTB

Divers

Application :
Derrière un bardage à claire-voie (joints ≤ 50 mm et pourcentage d’ajouration ≤ 50 %)
Derrière bardages vitrés (polycarbonate, PMMA) présentant une transmission UV ≤ 10 %
Protection de l'isolant thermique derrière façades à parements à joints fermés. Mise en œuvre sur montants ou directement sur panneau de contreventement.

DELTA®-FASSADE 50 et DELTA®-FASSADE 50 PLUS sont utilisés comme protection de l'isolant thermique derrière une façade à joints fermés ou rapprochés, un parement à claire-voie ou un habillage vitré. Le bardage à claire-voie ne doit pas comporter de joints supérieurs à 50 mm et leur proportion ne pas dépasser 50% de la surface totale. Dans le cas d'un habillage de façade vitré, le rayonnement UV traversant ne doit pas dépasser 10% du rayonnement incident. Le collage des recouvrements et raccords latéraux est recommandé, en particulier pour les applications derrière façades à claire-voie. Idéal dans les Établissements Recevant du Public (ERP) du fait de son exceptionnelle longévité et de la réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1 "non inflammable").

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DÖRKEN - Les écrans DELTA - Batiweb

DÖRKEN est le spécialiste de la fabrication d’écrans souples synthétiques....

4 rue de Chemnitz - BP 22107
68059 MULHOUSE Cedex 2
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.