DELTA-FASSADE 50 : écran pare-pluie anti-UV sous Avis Technique
DELTA-FASSADE 50 est un écran pare-pluie anti-UV et non-inflammable destiné à la protection de l'isolant thermique derrière parois ventilées avec bardages fermés ou ajourés jusqu'à 50 mm et 50%.
Matériaux :
- Non-tissé noir en polyester associé à une enduction en résine polyacrylique noire
- Masse surfacique : 270 g/m²
- Étanche W1 avant et après vieillissement
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Pour claire-voie avec ajourations jusqu'à 50 mm et 50 %
Pour bardages fermés lorsque les besoins de résistance et de longévité l'exigent
Réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1 "non inflammable") de série (sans surcoût)
Test de résistance au vent (tests de fatigue et de ruine) avec le CSTB
Deux bords autocollants intégrés : étanchéité au vent (version DELTA-FASSADE 50 PLUS)
Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV)
Conforme au DTU 31.2 (exigence ≥ 0.5 g/m² · h · mmHg soit Sd ≤ 0,18 m)
Test 5.000 heures UV : phase chantier de 6 mois selon le DTU 31.2
Garantie 10 ans
Certification QB38 du CSTB
Avis Technique du CSTB : bardages bois, métal ou composite ; hauteur de construction jusqu'à 28 mètres ; ajourations verticales ou horizontales jusqu'à 50 mm et 50%.
Labels et certifications
- CSTB
Divers
Application :
Derrière un bardage à claire-voie (joints ≤ 50 mm et pourcentage d’ajouration ≤ 50 %)
Derrière bardages vitrés (polycarbonate, PMMA) présentant une transmission UV ≤ 10 %
Protection de l'isolant thermique derrière façades à parements à joints fermés. Mise en œuvre sur montants ou directement sur panneau de contreventement.
DELTA®-FASSADE 50 et DELTA®-FASSADE 50 PLUS sont utilisés comme protection de l'isolant thermique derrière une façade à joints fermés ou rapprochés, un parement à claire-voie ou un habillage vitré. Le bardage à claire-voie ne doit pas comporter de joints supérieurs à 50 mm et leur proportion ne pas dépasser 50% de la surface totale. Dans le cas d'un habillage de façade vitré, le rayonnement UV traversant ne doit pas dépasser 10% du rayonnement incident. Le collage des recouvrements et raccords latéraux est recommandé, en particulier pour les applications derrière façades à claire-voie. Idéal dans les Établissements Recevant du Public (ERP) du fait de son exceptionnelle longévité et de la réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1 "non inflammable").
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
