DELTA-FASSADE 50 : écran pare-pluie anti-UV sous Avis Technique

Application :

Derrière un bardage à claire-voie (joints ≤ 50 mm et pourcentage d’ajouration ≤ 50 %)

Derrière bardages vitrés (polycarbonate, PMMA) présentant une transmission UV ≤ 10 %

Protection de l'isolant thermique derrière façades à parements à joints fermés. Mise en œuvre sur montants ou directement sur panneau de contreventement.



DELTA®-FASSADE 50 et DELTA®-FASSADE 50 PLUS sont utilisés comme protection de l'isolant thermique derrière une façade à joints fermés ou rapprochés, un parement à claire-voie ou un habillage vitré. Le bardage à claire-voie ne doit pas comporter de joints supérieurs à 50 mm et leur proportion ne pas dépasser 50% de la surface totale. Dans le cas d'un habillage de façade vitré, le rayonnement UV traversant ne doit pas dépasser 10% du rayonnement incident. Le collage des recouvrements et raccords latéraux est recommandé, en particulier pour les applications derrière façades à claire-voie. Idéal dans les Établissements Recevant du Public (ERP) du fait de son exceptionnelle longévité et de la réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1 "non inflammable").