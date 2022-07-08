Tapis drainant DELTA : drainage sous dallage

L'alternative performante et économique aux tapis drainants et hérissons drainants, désormais également anti-radon.

Le système DELTA se pose en une seule passe, simplement en déroulant les rou­leaux. Vous économisez ainsi de nombreux allers-retours de camions transportant des tonnes de gravillons servant de couche drainante.

Forte résistance à la compression jusqu'à 40 tonnes au m² (voire 75 tonnes pour le DELTA-TERRAXX ULTRA) et excellent pouvoir de résilience sous charge de longue durée jusqu'à 10 tonnes au m² (voire 35 tonnes pour DELTA-TERRAXX ULTRA).

Structure alvéolaire très résistante aux chocs et non cassante (le matériau utilisé permet une absorption des chocs sans risque de cassure contrairement à d'autres matériaux très cassants, du type polystyrène recyclé).

Performances hydrauliques 5 fois supérieures à un massif granulaire d'épaisseur 30 à 40 cm et supérieures à pratiquement toutes les solutions du marché, particulièrement en cas de compression (court terme) ou de fluage (long terme).

Les nappes DELTA résistant fortement à l'écrasement, leur capacité de drainage reste élevée.

2-en-1 : en plus du drainage, la gamme DELTA-TERRAXX fait désormais également office de barrière au gaz radon.

La membrane a été testée auprès de l'Université de Prague qui fait autorité en la matière.

Labels et Certifications :