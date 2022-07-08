Tapis drainant DELTA : drainage sous dallage
L'alternative performante et économique aux tapis drainants et hérissons drainants, désormais également anti-radon.
Le système DELTA se pose en une seule passe, simplement en déroulant les rouleaux. Vous économisez ainsi de nombreux allers-retours de camions transportant des tonnes de gravillons servant de couche drainante.
Forte résistance à la compression jusqu'à 40 tonnes au m² (voire 75 tonnes pour le DELTA-TERRAXX ULTRA) et excellent pouvoir de résilience sous charge de longue durée jusqu'à 10 tonnes au m² (voire 35 tonnes pour DELTA-TERRAXX ULTRA).
Structure alvéolaire très résistante aux chocs et non cassante (le matériau utilisé permet une absorption des chocs sans risque de cassure contrairement à d'autres matériaux très cassants, du type polystyrène recyclé).
Performances hydrauliques 5 fois supérieures à un massif granulaire d'épaisseur 30 à 40 cm et supérieures à pratiquement toutes les solutions du marché, particulièrement en cas de compression (court terme) ou de fluage (long terme).
Les nappes DELTA résistant fortement à l'écrasement, leur capacité de drainage reste élevée.
2-en-1 : en plus du drainage, la gamme DELTA-TERRAXX fait désormais également office de barrière au gaz radon.
La membrane a été testée auprès de l'Université de Prague qui fait autorité en la matière.
Labels et Certifications :
- DTA 16.15-720_V1
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longévité minimale : 100 ans.
Géotextile : Polypropylène thermosoudé sur les excroissances. Couleur gris, imprimé.
Propriétés chimiques : Non polluant pour l'eau potable, résistant aux agents chimiques, bactériologiques, alcalins, résistant aux racines.
Hauteur des excroissances : env. 10 mm
Résistance à la compression (court terme) : env. 400 kN/m² (0,40 N/mm²) [EN 25619-2] soit 40 tonnes
Résistance à la compression (charge permanente) : env. 100 kN/m² (0,10 N/mm²) [EN 25619-1] soit 10 tonnes
Bords autocollants intégrés
Nombre d'alvéoles par m² : env. 2.500 excroissances/m²
Surface de contact : env. 8.000 cm²/m²
Volume d'air entre les excroissances : env. 7.9 l/m²
Durabilité présumée dans un sol naturel (pH 4-9, < 25 °C) : min. 100 ans
Pente à 0% possible.
Dimensions des rouleaux : 2,4 x 12,5 m (17 rlx/palette)
Poids des rouleaux : env. 21 kg
Matériaux
- Polyéthylène
Labels et certifications
- DTA
Divers
Drainage sous dallage, tapis drainant.
Alternative aux jérissons drainants.
