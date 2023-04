DELTA-FASSADE 20 : écran pare-pluie anti-UV sous Avis Technique

Pour claire-voie avec ajourations jusqu'à 20 mm et 20 %

Pour bardages fermés lorsque les besoins de résistance et de longévité l'exigent

Réaction au feu Euroclasse B (équivalent M1 "non inflammable") de série (sans surcoût)

Test de résistance au vent (tests de fatigue et de ruine) avec le CSTB

Deux bords autocollants intégrés : étanchéité au vent (version DELTA-FASSADE 20 PLUS)

Hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV)

Conforme au DTU 31.2 (exigence ≥ 0.5 g/m² · h · mmHg soit Sd ≤ 0,18 m)

Test 5.000 heures UV : phase chantier de 6 mois selon le DTU 31.2

Garantie 10 ans

Certification QB38 du CSTB

Avis Technique du CSTB : bardages bois, métal ou composite ; hauteur de construction jusqu'à 28 mètres ; ajourations verticales ou horizontales jusqu'à 50 mm et 50%.