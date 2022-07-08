DELTA-FLORAXX TOP : nappe drainante à stockage d'eau pour toits verts

La nappe DELTA-FLORAXX TOP est destinée à la réalisation de la couche de drainage et de rétention d'eau (7 L/m²) dans le cadre de végétalisations sur des toitures à très faible pente. Les performances de drainage élevées de la nappe delta, sa capacité de rétention d'eau et la présence d'un géotextile de séparation entre la nappe et le substrat permettent d'éviter tout risque d'asphyxie de la végétation.

DELTA-FLORAXX TOP est composé d'une structure alvéolaire d'épaisseur 20 mm micro-perforée et d'un géotextile filtrant empêchant le colmatage des alvéoles. Le géotextile est solidaire de la structure alvéolaire (association thermo-soudée).

Avantages :

Système 3 en 1 : protection, drainage et rétention d'eau.

Alternative performante en rouleau aux plaques en polystyrène. Installation facile réduisant les coûts de mise en œuvre.

Nappe très résistante à la compression, accepte des charges permanentes jusqu'à 50 kPa (5 tonnes), soit une épaisseur théorique de terre de 2,5 m environ.

Faible épaisseur de 20 mm, conforme aux dispositions des Régles Professionnelles pour les Toitures-Terrasses Végétalisées (RP TTV).

Performances hydrauliques très supérieures à un massif granulaire.

Crée une lame d'air de découplage entre la végétalisation et la dalle étanchée.

Compatible avec une utilisation dans le cadre de toitures avec isolation inversée.

Pas de risque de colmatage de la structure alvéolaire par des particules fines issues du sol en présence.

Haute résistance à la compression, capacité de drainage supérieure.

Bord plat autorisant un assemblage simplifié des recouvrements

Utilisation de matériaux recyclés pour la structure alvéolaire :

PEHD recyclé (source externe) : env. 80%

PEHD recyclé (source interne) : env. 15%

Additifs (couleur, stabilisants UV/oxydation) : env. 5%

Produit 100% recyclable.

Matériaux :

Nappe à excroissances noire en polyéthylène haute densité. Avec structure octogonale perforée.

Géotextile en polypropylène, collé sur le dos de la structure avéolaire.

Non polluant pour l’eau potable, résistant aux agents chimiques, bactériologiques, alcalins,

résistant aux racines.

