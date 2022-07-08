ConnexionS'abonner
DELTA-FLORAXX TOP : nappe drainante à stockage d'eau pour toits verts

DÖRKEN - Les écrans DELTA

La nappe DELTA-FLORAXX TOP est destinée à la réalisation de la couche de drainage et de rétention d'eau (7 L/m²) dans le cadre de végétalisations sur des toitures à très faible pente. Les performances de drainage élevées de la nappe delta, sa capacité de rétention d'eau et la présence d'un géotextile de séparation entre la nappe et le substrat permettent d'éviter tout risque d'asphyxie de la végétation.

DELTA-FLORAXX TOP est composé d'une structure alvéolaire d'épaisseur 20 mm micro-perforée et d'un géotextile filtrant empêchant le colmatage des alvéoles. Le géotextile est solidaire de la structure alvéolaire (association thermo-soudée).

Avantages :

  • Système 3 en 1 : protection, drainage et rétention d'eau.
  • Alternative performante en rouleau aux plaques en polystyrène. Installation facile réduisant les coûts de mise en œuvre.
  • Nappe très résistante à la compression, accepte des charges permanentes jusqu'à 50 kPa (5 tonnes), soit une épaisseur théorique de terre de 2,5 m environ.
  • Faible épaisseur de 20 mm, conforme aux dispositions des Régles Professionnelles pour les Toitures-Terrasses Végétalisées (RP TTV).
  • Performances hydrauliques très supérieures à un massif granulaire.
  • Crée une lame d'air de découplage entre la végétalisation et la dalle étanchée.
  • Compatible avec une utilisation dans le cadre de toitures avec isolation inversée.
  • Pas de risque de colmatage de la structure alvéolaire par des particules fines issues du sol en présence.
  • Haute résistance à la compression, capacité de drainage supérieure.
  • Bord plat autorisant un assemblage simplifié des recouvrements
  • Utilisation de matériaux recyclés pour la structure alvéolaire : 
  • PEHD recyclé (source externe) : env. 80%
  • PEHD recyclé (source interne) : env. 15%
  • Additifs (couleur, stabilisants UV/oxydation) : env. 5%
  • Produit 100% recyclable.

Matériaux

  • Nappe à excroissances noire en polyéthylène haute densité. Avec structure octogonale perforée.
  • Géotextile en polypropylène, collé sur le dos de la structure avéolaire.
  • Non polluant pour l’eau potable, résistant aux agents chimiques, bactériologiques, alcalins,
  • résistant aux racines.

Utilisation de matériaux recyclés pour la structure alvéolaire

  • PEHD recyclé (source externe) : env. 80%
  • PEHD recyclé (source interne) : env. 15%

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Propriétés chimiques : Non polluant pour l'eau potable, résistant aux agents chimiques, bactériologiques, alcalins, résistant aux racines.
Hauteur des excroissances : env. 20 mm
Capacité de rétention d'eau : env. 7 l/m²
Résistance à la compression (court terme) : env. 200 kN/m² (0,20 N/mm²) [EN 25619-2] soit 20 tonnes
Résistance à la compression (charge permanente) : env. 50 kN/m² (0,05 N/mm²) [EN 25619-2] soit 5 tonnes
Nombre d'alvéoles par m² : env. 400 excroissances/m²
Surface de contact : env. 1.300 cm²/m²
Volume d'air entre les excroissances : env. 14 l/m²
Capacité de drainage dans le plan : voir fiche technique
Poids des rouleaux : env. 19 kg/rouleau
Dimensions des rouleaux : 2,0 x 10 m (largeur du géotextile : 2,10 m)

Raccordement des lés :
débord de 10 cm de géotextile pour un raccord facile
1 outil de poinçonnement et 100 rivets offerts par palette achetée

Divers

Système de drainage avec réserve d'eau pour toitures vertes intensives et extensives :
Grâce à ses alvéoles de 20 mm de hauteur et son géotextile intégré, DELTA®-FLORAXX TOP constitue une couche drainante pour toitures végétalisées intensives, semi-intensives et extensives.
Applicable sur tous types de toitures plates (toiture isolée, non isolée ou inversée).

Rétention d'eau :
Les alvéoles octogonales spécifiques permettent une rétention d'une d'eau de 7 litres/m².
L'excédent d'eau de pluie s'évacue sous la membrane via les perforations situées entre les alvéoles : env. 1,2 l / (s · m²).
La membrane est non polluante pour l'eau potable, résistante aux agents chimiques, bactériologiques, alcalins et résistante aux racines.

Résistance à la compression :
Les alvéoles octogonales de 20 mm offrent une haute résistance à la compression en charge permanente de 50 kN/m² (ou 5 tonnes/m²).

Applications :
Toitures-terrasses jardin isolée
Toitures-terrasses jardin non isolée
Toitures-terrasses jardin avec isolation thermique inversée

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
Documentation

