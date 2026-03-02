Enduit naturel de multifonction
Enduit en pâte prête à l’emploi, adapté pour les petits travaux de rebouchage et lissage en murs et plafonds en intérieur.
Les avantage de l'enduit multifonction naturel :
- Enduit en pâte prête à l’emploi, adapté pour les petits travaux de rebouchage et lissage en mur et plafond en intérieur.
- Premier enduit naturel en pâte
- Adhérence élevée
- Très belle finition
- Spécial trous et fissures
- Produit éco-conçu : plus de 60% de CO2 économisé (vs FDES collective A1) & 99,2% de matières d’origine naturelle
- Certification EC 1 (très faible émission COV) = 500 fois moins de COV
- Et toujours qualité professionnelle
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Conditionnement : Sac poudre 1,5 kg, 5 kg et 15 kg, tube 300 g, seaux 1,5 kg, 4 kg et 10 kg
Type : Enduit multifonction naturel
Usage : Rebouchage et lissage
Supports : Murs et plafonds intérieurs
Application : Manuelle
Finition : Soignée
Prêt à l’emploi : Oui
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
