Façade Noir 32 R : panneau laine de verre noir

Conductivité thermique W/(m.K) : 0,032

Classement feu (Euroclasse) : A1

Tolérance d’épaisseur : T3

Résistance à la diffusion de vapeur d'eau MU : 1

Absorption d'eau à court terme (WS) : < 1,0

Isolant semi-rigide : De 60 à 202 mm

Résistance à l'écoulement de l'air (AFr) : AFr10