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Membrane SECO + : pare-vapeur Sd100 haute performance

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URSA France
Membrane SECO + : pare-vapeur Sd100 haute performance - Batiweb

Membrane pare-vapeur Sd100 haute performance adapté en climat de montagne et en plaine en zone très froide :

  • Système d'étanchéité à l'air et par vapeur
  • Conforme au DTU 45.10 et DTU 45.11
  • Le plus haut de gamme avec un Sd de 100m
  • Haute résistance mécanique grâce à sa masse surfacique de 170 g/m²
  • Mise en œuvre simplifiée pour les petits espaces avec une largeur de 1,5m
  • Niveau d’émission de substances volatiles dans l’air extérieur : A+

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Classement feu (Euroclasse) : F

Labels et certifications

  • COV A+
  • Normes CE

Divers

 Idéale pour une application en climat de montagne et en plaine en zone très froide
 Mise en oeuvre simplifiée pour les petits espaces avec une largeur de 1,5m

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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