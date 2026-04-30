Membrane SECO : membrane étanche à l'air à valeur Sd fixe
Membrane étanche à l'air à valeur Sd fixe :
- Système d'étanchéité à l'air
- Sureté
- Facilité de pose
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Classement feu (Euroclasse) : E
Labels et certifications
- COV A+
Divers
Combles Aménagés
Combles Perdus
Murs seuls
Familles d'ouvrage
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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