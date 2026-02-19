Podcast
Focus™ Dt : plafond acoustique avec système de profilé décoratif en aluminium

ECOPHON

Ecophon Focus™ Dt est un plafond modulaire acoustique, doté d’une ossature cachée avec un profil décoratif en aluminium entre chaque panneau, créant un design expressif et élégant. Le système est modulaire, démontable et facile à installer, avec la possibilité d’intégrer des luminaires et des éléments de ventilation. Focus™ Dt est compatible avec le système Precision Lock.

  • Classe d’absorption A
  • Bords avec finition élégante par profil décoratif
  • Montage facile

Matériaux (détail) :

  • Laine de verre

Labels et certifications (détail) :

Qualité de l'air intérieur :

  • Eurofins Indoor Air Comfort® = IAC Gold
  • Etiquetage Sanitaire = A+

Cradle to Cradle :

  • Certifié® cradle to cradle niveau Bronze (version 4.0)

Santé :

  • Certificat™C2C Certified Material Health au niveau Silver (standard version 4.0)

Circularité :

  • Minimum post-consumer recycled content = 54%
  • Recyclability = Fully recyclable

Sécurité incendie :

  • La laine de verre des panneaux est testée et classée comme non combustible selon la norme EN ISO 1182 / D.O.P. téléchargeable sur www.ecophon.fr
  • Fire standard = EN 13501-1 ; classement = A2-s1,d0

CE :

  • Tous les plafonds Ecophon sont marqués CE selon la norme Européenne harmonisée EN13964:2014, et la performance individuelle du produit (Absorption acoustique, Réaction au feu, tenue mécanique, émission) est déclarée dans la Déclaration de Performance (DoP)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Dimensions et épaisseur :
600x600x20 mm
1200x600x20 mm
Performances acoustiques :
Coefficient d’absorption alpha w = 1, classe A
NRC : 0,95
Excellente absorption sur les fréquences clés (0,60 à 1,00 selon Hz)
Sécurité incendie :
Laine de verre non combustible — norme EN ISO 1182, classement A2‑s1,d0
Résistance à l’humidité :
Conformité EN 13964:2014, Classe C
Supporte 95 % HR à 30°C
Rendu lumineux :
White Frost : ~85 % de réflexion lumineuse (NCS S 0500‑N)
Dark Diamond : ~4 % (NCS S 9000‑N)
Brillance < 1
Finitions et design :
Deux finitions de profilés : Gold et Natural
Profilés visibles créant un relief architectural
Circularité et impact environnemental :
54 % de contenu post‑recyclé
Produit totalement recyclable
Empreinte carbone : valeur à demander ("Nous consulter")
Installation & accessibilité :
Montage suspendu M673 / M674
Dalles 600×600 mm facilement démontables
Hauteur de démontabilité variable selon le montage

Labels et certifications

  • COV A+
  • Normes CE

Divers

Plafond modulaire destiné aux espaces intérieurs nécessitant un traitement acoustique performant. S’installe facilement sur des systèmes suspendus avec ossature, permettant un montage rapide, démontable et compatible avec l’intégration de luminaires ou équipements techniques.
Système suspendu avec ossature Connect PL Sans Ecarteur (M673) ou Système suspendu avec ossature Connect PL Avec Ecarteur (M674)

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Sports et loisirs
