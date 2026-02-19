Focus™ Dt : plafond acoustique avec système de profilé décoratif en aluminium

Dimensions et épaisseur :

600x600x20 mm

1200x600x20 mm

Performances acoustiques :

Coefficient d’absorption alpha w = 1, classe A

NRC : 0,95

Excellente absorption sur les fréquences clés (0,60 à 1,00 selon Hz)

Sécurité incendie :

Laine de verre non combustible — norme EN ISO 1182, classement A2‑s1,d0

Résistance à l’humidité :

Conformité EN 13964:2014, Classe C

Supporte 95 % HR à 30°C

Rendu lumineux :

White Frost : ~85 % de réflexion lumineuse (NCS S 0500‑N)

Dark Diamond : ~4 % (NCS S 9000‑N)

Brillance < 1

Finitions et design :

Deux finitions de profilés : Gold et Natural

Profilés visibles créant un relief architectural

Circularité et impact environnemental :

54 % de contenu post‑recyclé

Produit totalement recyclable

Empreinte carbone : valeur à demander ("Nous consulter")

Installation & accessibilité :

Montage suspendu M673 / M674

Dalles 600×600 mm facilement démontables

Hauteur de démontabilité variable selon le montage