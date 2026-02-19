Hygiene™ Black : système de plafond avec surface noire lavable

Dimensions :

600x00 mm ou 1200x 600 mm

Épaisseur : 20 mm

Poids : ~9,19 kg pour la dalle 1200x600x20 mm

Matériau & Finition :

Noyau en laine de verre (incombustible)

Surface noire lavable, élégante et résistante à l'humidité

Bords apprêtés pour supporter le nettoyage intensif

Performances acoustiques :

Classe d’absorption acoustique : A (meilleure performance)

NRC typique : 0,95

Résistance à l’humidité & Nettoyage :

Surface conçue pour résister : À l’humidité élevée, au lavage haute pression, aux détergents et désinfectants courants

Idéal pour zones humides, cuisines pro, laboratoires, zones sanitaires.

Sécurité incendie :

Classé A2-s1,d0 (quasi incombustible) selon EN 13501-1

Qualité de l’air intérieur :

Certifié Eurofins Indoor Air Comfort® Gold – A+

Très faibles émissions de COV

Durabilité & environnement :

Contenu recyclé : ≥ 51 %

Entièrement recyclable

Empreinte carbone : ≈ 3,43 kg CO₂ eq/m² (20 mm)

Compatibilités & systèmes :

Installation sur ossature T24

Nettoyage haute/basse pression selon les prescriptions

Compatible environnements contrôlés (certifications cleanroom selon variantes de gamme)