Hygiene™ Black : système de plafond avec surface noire lavable

ECOPHON

Ecophon Hygiene™ Black offre une surface noire élégante et lavable, idéale pour les environnements humides. Sa surface durable et ses bords enduits garantissent que les panneaux résistent à des nettoyages avancés réguliers tels que le lavage à haute pression, ainsi qu'à divers détergents et désinfectants courants.

Matériaux (détail) :

  • Laine de verre

Labels et certifications (détail) :

Qualité de l'air intérieur :

  • Eurofins Indoor Air Comfort® = IAC Gold
  • Etiquetage Sanitaire = A+

Dimensions :
600x00 mm ou 1200x 600 mm
Épaisseur : 20 mm
Poids : ~9,19 kg pour la dalle 1200x600x20 mm
Matériau & Finition :
Noyau en laine de verre (incombustible)
Surface noire lavable, élégante et résistante à l'humidité
Bords apprêtés pour supporter le nettoyage intensif
Performances acoustiques :
Classe d’absorption acoustique : A (meilleure performance)
NRC typique : 0,95
Résistance à l’humidité & Nettoyage :
Surface conçue pour résister : À l’humidité élevée, au lavage haute pression, aux détergents et désinfectants courants
Idéal pour zones humides, cuisines pro, laboratoires, zones sanitaires.
Sécurité incendie :
Classé A2-s1,d0 (quasi incombustible) selon EN 13501-1
Qualité de l’air intérieur :
Certifié Eurofins Indoor Air Comfort® Gold – A+
Très faibles émissions de COV
Durabilité & environnement :
Contenu recyclé : ≥ 51 %
Entièrement recyclable
Empreinte carbone : ≈ 3,43 kg CO₂ eq/m² (20 mm)
Compatibilités & systèmes :
Installation sur ossature T24
Nettoyage haute/basse pression selon les prescriptions
Compatible environnements contrôlés (certifications cleanroom selon variantes de gamme)

  • COV A+

Plafond modulaire hygiénique conçu pour les environnements intérieurs humides et exigeants, nécessitant une absorption acoustique de classe A et une nettoyabilité avancée.
Il s’installe facilement sur une ossature suspendue T24, permettant un montage rapide, démontable, et compatible avec l’intégration de luminaires ou d’équipements techniques.
Système suspendu avec ossature Connect Hygiene 20 – Schéma de montage M675C4.

  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Santé
ECOPHON

Saint-Gobain Ecophon développe, produit et vend des produits et systèmes acoustiques

19 RUE EMILE ZOLA
60290 RANTIGNY
France

Plus d'informations


