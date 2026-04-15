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Gamme profilés et outillage carrelage by Romus

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ROMUS

Notre gamme de profilés carrelage combine design, robustesse et diversité pour offrir une finition impeccable et durable à toutes les réalisations en carrelage.

→ Pourquoi utiliser des profilés carrelage ?

  • Garantir une finition soignée et optimisée
  • Assurer la durabilité des revêtements en céramiques
  • Faciliter la transition entre deux sols de hauteurs différentes ou entre deux revêtements ; offrant une finition propre et sécurisée, en évitant les risques de trébuchement.

Les produits à retrouver dans cette famille : arrêts carrelage sols, arrêts carrelage murs, nez de marche carrelage et outillage carrelage.

Matériaux (détail)

  • Aluminium
  • Bois (chêne)
  • Inox
  • Avec inserts antidérapants (PVC ou alu strié)

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Hauteurs des profilés : varient de 6 à 14 mm.
Longueurs de 2,40 à 2,75 m, selon les matériaux et usages.
Largeurs de 8 à 35 mm.

Matériaux

  • Aluminium
  • Bois
  • Inox

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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