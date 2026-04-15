Gamme profilés et outillage carrelage by Romus
Notre gamme de profilés carrelage combine design, robustesse et diversité pour offrir une finition impeccable et durable à toutes les réalisations en carrelage.
→ Pourquoi utiliser des profilés carrelage ?
- Garantir une finition soignée et optimisée
- Assurer la durabilité des revêtements en céramiques
- Faciliter la transition entre deux sols de hauteurs différentes ou entre deux revêtements ; offrant une finition propre et sécurisée, en évitant les risques de trébuchement.
Les produits à retrouver dans cette famille : arrêts carrelage sols, arrêts carrelage murs, nez de marche carrelage et outillage carrelage.
Matériaux (détail) :
- Aluminium
- Bois (chêne)
- Inox
- Avec inserts antidérapants (PVC ou alu strié)
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Hauteurs des profilés : varient de 6 à 14 mm.
Longueurs de 2,40 à 2,75 m, selon les matériaux et usages.
Largeurs de 8 à 35 mm.
Matériaux
- Aluminium
- Bois
- Inox
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Déport de volet «DV-170»
Le déport de volet est un dispositif conçu pour recréer une fixation solide et fiable pour les volets et portes-volets, en utilisant la fixation d’origine. Ce système...
Pistolet chauffant "Polycut"
Permet une coupe chauffante de précision du polystyrène ITE (arrondis, creux, …).
Ponceuse bordureuse "R-150"
Permet de poncer les lames de parquet le long des plinthes, sous les radiateurs, dans les escaliers et partout où l’on ne peut avoir accès avec les ponceuses à rouleau ou à...
Chauffage électrique "Dark-hot air+" 3 kW
Chauffage soufflant avec très haut débit d’air, pour chauffer progressivement les locaux jusqu’à 30 m². Le plus efficace. Le basique pour tout poseur ! La...
Cadres encastrés dans LVT & Stratifiés
Seuils extra-plats, ép. 2 mm. Lors d’une pose de sol LVT de 5 à 6 mm d’épaisseur, laisser une espace vide ou créer un espace après pose en délignant...
Préparation des supports : Monobrosse "Quattro Boost"
La monobrosse est spécialement recommandée pour des travaux conséquents en matière de préparation des supports. Avec sa puissance de moteur de 2200 W, son système...
Cisaille LVT lames interchangeables Réf. 93399
Pour découpes précises des lames LVT. Livrée avec 1 lame droite 60 mm interchangeable (type réf. 92136 ou 92139).
Nez de marche cintrable
Spécial LVT ! Embellit et protège les bords de marches. Pour arrêter un revêtement de 2 à 5 mm. Permet des effets décoratifs pour revêtements souples...
Arrêts cintrables
Pour arrêter un revêtement. Permet des effets décoratifs pour revêtements souples ou résines. Se déforme par simple pliage manuel. Permet une finition discrète...
Seuils pour stratifiés et parquets "Seuils "PPS AS"
Idéal pour la finition des sols LVT et des parquets stratifiés. Pour réaliser une jonction entre deux revêtements de niveaux différents ou de mêmes niveaux. Ce...