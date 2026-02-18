Hellio Académie : formation FEEBAT sur les chaudières gaz HPE/THPE et micro-cogénération gaz

Dans un contexte où la rénovation énergétique des bâtiments existants est au cœur des enjeux de performance, la montée en compétence des professionnels du bâtiment devient indispensable. Pour répondre à ces besoins techniques et réglementaires, Hellio Académie lance une nouvelle formation du programme FEEBAT RENOPERF dédiée à la mise en œuvre de chaudières gaz HPE/THPE ou à micro-cogénération gaz, et à la régulation associée.

Une formation technique et réglementaire pour les professionnels

Public visé : artisans, salariés du bâtiment et professionnels souhaitant obtenir ou renouveler la qualification RGE travaux.

L’objectif de cette formation est de renforcer les compétences des acteurs du bâtiment sur les chaudières gaz performantes (HPE/THPE) et les systèmes de micro-cogénération, ainsi que sur leur régulation, dans le cadre des travaux de rénovation.

Contenu et savoir-faire développés

Les participants apprendront à :

Connaître les principes et technologies des chaudières gaz HPE/THPE et des systèmes de micro-cogénération gaz.

des chaudières gaz HPE/THPE et des systèmes de micro-cogénération gaz. Repérer et anticiper les écarts et pathologies observés sur ce type d’installation et mettre en œuvre les moyens pour les éviter.

observés sur ce type d’installation et mettre en œuvre les moyens pour les éviter. Respecter les exigences réglementaires et appliquer les règles de conception, de dimensionnement et de mise en œuvre adaptées.

et appliquer les règles de conception, de dimensionnement et de mise en œuvre adaptées. Analyser l’existant , gérer les interfaces entre corps d’état et assurer une installation performante.

, gérer les interfaces entre corps d’état et assurer une installation performante. Vérifier, réceptionner et assurer la prise en main par l’usager , avec des recommandations d’usage appropriées.

, avec des recommandations d’usage appropriées. Intégrer les aides financières disponibles dans l’offre technique selon le profil client.

Une évaluation optionnelle par QCM permet aux stagiaires de valider les connaissances acquises et de préparer le contrôle de connaissances réglementaires (QCM RGE), condition d’accès au signe RGE.

Hellio Académie : former les acteurs de la rénovation énergétique

Hellio Académie, organisme de formation du groupe Hellio, conçoit des formations spécialisées pour les professionnels du bâtiment et de la rénovation énergétique. Son objectif est de proposer une offre pédagogique pertinente, adaptée aux évolutions du marché, aux enjeux techniques et aux exigences réglementaires.

Grâce à une équipe d’experts métiers et d’ingénierie pédagogique, l’Académie accompagne les participants à travers des contenus interactifs, des études de cas et un apprentissage actif, favorisant l’acquisition de compétences directement applicables sur le terrain.

Informations pratiques

Durée : 3,5 heures

3,5 heures Format : E-learning

E-learning Tarif : 125 € HT

125 € HT Prérequis : Maîtrise des fondamentaux du métier

Maîtrise des fondamentaux du métier Objectif : Préparer à la mise en œuvre performante de systèmes gaz en rénovation et au passage du QCM RGE

Développez votre expertise dès maintenant !

Inscrivez-vous à la formation FEEBAT « Chaudières gaz HPE/THPE ou à micro-cogénération gaz, et régulation associée » pour maîtriser les technologies clés de la rénovation énergétique et renforcer vos compétences opérationnelles.

Plus d’informations et inscription sur : https://academie-hellio.catalogueformpro.com/8/professionnels-du-batiment/2694125/mise-en-oeuvre-de-chaudieres-gaz-hpethe-ou-a-micro-cogeneration-gaz-et-regulation-associe-dans-les-b

